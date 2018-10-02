是元介 堅持自我

是元介於鏡頭前選穿彩虹條紋毛衣，展現輕鬆自在的入圍心情，穿Salvatore Ferragamo彩虹條紋毛衣3萬9900元、深藍色長褲2萬9900元、Brady黑色牛皮皮鞋3萬7900元。（JOJ PHOTO攝）

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中國時報
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Salvatore Ferragamo Adjustable黑色小牛皮皮帶，1萬7500元。（Salvatore Ferragamo提供）
Salvatore Ferragamo黑色牛皮後背包，7萬9900元。（Salvatore Ferragamo提供）
入行時沒辦法接受身上有水藍色的他，笑稱年紀大了反而任何顏色都能駕馭，穿Salvatore Ferragamo藍色羔羊皮外套14萬2000元、海軍藍色Ferragamo Logo字母上衣3萬4500元、長褲1萬9900元、Borg白色牛皮休閒鞋4萬9900元。（JOJ PHOTO攝）
Salvatore Ferragamo Brooklyn白色小牛皮休閒鞋，2萬5900元。（Salvatore Ferragamo提供）
Salvatore Ferragamo Bonn淺咖啡色小牛皮休閒鞋，2萬5900元。（Salvatore Ferragamo提供）

男星是元介以中天《阿青，回家了》中的楊駿一角，入圍第53屆金鐘獎迷你劇集／電視電影最佳男配角獎項，得知喜訊的他，自稱沒有像前兩次角逐獎項時得失心那麼重，反而感性地說：「這次要比較謝謝是元介自己的堅持。」

拒商業劇本 暫捨財富

是元介在第2次入圍金鐘後，即毅然決然暫時捨棄可以快速累積財富、人氣的商業劇本，投入拍攝藝術、社會寫實類的電視、電影作品，他坦言這次入圍是對自己演員身分的肯定，「這兩年我把自己逼到了一個極限，很多商業台的劇本我不演就是不演，現在覺得我堅持過了，接下來我就不會這麼設限。」

而近期與導演周美玲合作的彩虹新歌〈偕老〉，是元介更首度挑戰從未試過的同志議題，除演唱、作曲外，更親自下海出演音樂錄影帶。笑說常被很多人誤認為並非第一次演出男男戀的他，透露在作品推出後，自己許多潛在的同志粉絲也紛紛浮出水面，每天都有40幾封私訊感謝他願意替同志族群發聲。

為同志發聲 活出自在

鏡頭前，是元介選穿Salvatore Ferragamo的彩色條紋上衣，展現自在心情，連入行時沒辦法接受的天空藍，現在都能輕鬆駕馭。造型多以舒服為出發的他，喜歡用細節添加花俏新意，全黑造型搭配一雙搶眼小白鞋或亮色腰包，即能帶出耍帥小心機。

(中國時報)

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