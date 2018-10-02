黃健瑋 表現陽剛味

黃健瑋4度入圍金鐘，對於得獎與否他一向看淡，表示「反正就努力把戲演好」。佩戴寶格麗OCTO L’ORIGINALE CHRONOGRAPH計時腕表31萬8200元。（服裝提供／VERSACE、JOJ PHOTO／攝影）

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中國時報
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寶格麗OCTO ROMA系列精鋼太空黑面盤腕表，18萬5500元。（BVLGARI提供）
寶格麗OCTO Finissimo Automatic超薄自動上鍊鈦金屬鍊帶腕表，43萬5900元。 （BVLGARI提供）
寶格麗B.zero1 Labyrinth迷宮系列三環戒指，6萬5700元。（BVLGARI提供）
寶格麗B.zero1 Labyrinth迷宮系列三環戒指，21萬8100元。（BVLGARI提供）

黃健瑋第4度角逐金鐘，除了再爭視帝外，今年還入圍《麻醉風暴2》編劇獎，不斷展現他戲劇本科生的才華。其實從17年前《石碇的夏天》中的青澀大學生，到《麻醉風暴》留著落腮鬍的醫師，黃健瑋的陽剛外表沒太多變化，在獨特的磁性嗓音下，已為人父的他也道出對人生、演藝路的體悟與透徹。

把戲演好 一心求更好

出道近20年來，黃健瑋仍天天思考一個問題：「怎樣把戲演好？」北藝大畢業的他對表演執著，每拍完一部戲仍反覆思索、修正自己的表現，他對職業的要求是無止盡的，觀眾口味在變，他也要拿捏與市場間的距離。今年開始念起佛法，為何接觸？他說，某日參訪日本京都的寺廟，心中若有所思，抬頭一看見雲開，陽光打在他身上，就突然「參透」了，從此心定便念佛法，思索自我存在的意義，也讓他的心有所皈依。

務實掛帥 穿搭重實用

受邀拍攝寶格麗表款與戒指專題，黃健瑋對時尚想法也很「Man」，半年才買一次衣服的他，不太會花心思搭配，總是同款多色交替穿，以前都穿藍白拖出門，在被勸說後才會稍微打扮。穿什麼對他來說不重要，簡單的機能實用款就行，很有金牛座的務實派。此次拍攝以VERSACE的動物圖騰上衣，搭配寶格麗黑色計時腕表，沉穩的配色增添他獨有的成熟男人味。

(中國時報)

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