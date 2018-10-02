小S大戰《延禧》雙妃

2018年10月02日 04:13 中國時報 陳張眾 報導

VALENTINO 2019春夏女裝運用具有抓縐、打褶細節的立體廓型，印上受藝術家高更、馬蒂斯影響的飽和色塊，營造出既夢幻又寫實的真我性情。（VALENTINO提供）

飄逸的羽飾墜飾與腰間出現的復古「V」字Logo，輕鬆串起VALENTINO本季自由流暢的優雅線條。（VALENTINO提供）

女星林依晨受GIVENCHY之邀赴巴黎觀賞品牌大秀。（GIVENCHY提供）

巴黎時裝周華人星光不斷，除女星林依晨受GIVENCHY之邀出席品牌大秀，小S徐熙娣也以《ELLE》雜誌國際中文版風格大使身分現身VALENTINO秀場。一襲復古造型登場的她，開心與《延禧攻略》中飾演令妃及嫻妃的女星吳謹言及港星佘詩曼同框，且在個人Instagram中寫下：「吳謹言還真瘦，佘詩曼臉好繃，但我好時髦喔！」較勁意味濃厚外，更充分展現百分百的真性情。

而VALENTINO創意總監Pierpaolo Piccioli，亦藉著2019春夏女裝系列傳遞活在當下的真我個性。豐盈的抓縐、打褶和立體廓型，染著受藝術家高更、馬蒂斯影響的飽和色塊，飄逸的羽飾點綴於上衣、褲管或鞋跟、帽沿，輕鬆串起自由流暢的優雅線條。復古的品牌Logo重複出現於腰間或包款之上，訴說著以「V」字開頭的人格魅力，Piccioli用設計讓女人盡情做自己，大膽又含蓄，嫵媚卻也帶點孩子氣，完成既夢幻又寫實的一季。

(中國時報)