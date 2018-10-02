BALENCIAGA 春夏裝現代

BALENCIAGA藝術總監Demna Gvasalia透過箱型方肩大衣，將高級訂製服概念融入成衣，搭配點綴艾菲爾鐵塔圖騰的上衣，確立品牌不可動搖的時尚地位。（BALENCIAGA提供）

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中國時報
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側身由誇張襯衫高領、短裙所形成的C型曲線，藉立體感十足的背部剪裁，強調服裝與身體間的流動關係。（BALENCIAGA提供）
印滿logo的不對稱洋裝，則以最少介入的方式圍裹成隨興輪廓，向創辦人手中渾然天成的女體致敬。（BALENCIAGA提供）

什麼是未來？BALENCIAGA藝術總監Demna Gvasalia表示，現在就是關鍵。在由6500片LED螢幕打造的光影隧道裡，他向世人奉上2019春夏男女裝系列，運用屬於當代的設計語言，演繹出品牌歷史中的優雅品味。

伴隨著加拿大藝術家Jon Rafman的數位影片開場，模特身上穿著的箱型方肩大衣，是設計師將高級訂製服概念融入成衣的代表作，衣襬或肩上凸出的標籤，再次確立品牌不可動搖的時尚地位。側身由誇張襯衫高領、短裙所形成的C型曲線，藉立體感十足的背部剪裁，強調服裝與身體間的流動關係，壓軸登場的洋裝，則似以最少介入的方式圍裹成隨興輪廓，向創辦人手中渾然天成的女體致敬。

男裝方面，有如運動套裝的襯衫式外套，是設計師為千禧世代打造的正裝造型，填滿品牌logo和艾菲爾鐵塔圖騰的布料，撞擊混著紅心、骰子、籌碼和錢幣符號的印花，強烈輸出對巴黎的癡迷愛戀。

(中國時報)

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