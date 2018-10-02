超市量販周慶 買1送1大翻倍

2018年10月02日 04:13 中國時報 郭家崴 報導

全聯We Sweet北海道煉乳千層約250g，使用北海道的煉乳，手工烘烤，10月10日推出，原價99元、10日單日特價69元。（全聯提供）

全聯摩卡精典即溶咖啡（玻璃瓶）170g，原價198元，特價185元、卡友價175元加贈20點。（全聯提供）

愛買MyTravel星艦迷航旅行箱20吋，原價1699元、特價1499元。（愛買提供）

愛買SAMPO 49型聯網液晶顯示器EM-49QT30D，原價1萬7900元、特價1萬2888元。（愛買提供）

超市、量販尬百貨，爭相舉辦周年慶推出買1送1起的優惠，且以低門檻、高價值滿額贈讓婆媽也瘋狂。全聯福利中心今年歡慶20歲，周年慶即日起至12月6日展開，較去年提早1個月且拉長為70天，號稱史上最長周年慶；10日還首創雙十家家購物節，會員享單日破盤驚喜價，看好優惠規格前所未有，業績可成長2成。

這回，全聯祭出超過500項商品買1送1、品項較去年翻倍，並加碼500項商品第2件5折；期間持福利卡全店單筆滿400元，可抽定價7萬9800元的福利熊特仕版Gogoro 2 Plus，連續10周每周抽10台，共100台，業者認為高獎值滿額禮、400元門檻親民都勝過百貨周年慶。

指定品項 滿888元折100

上周五活動開跑以來，每周六、日保健品／保養品／美妝品單筆滿888元現折100元或全店單筆每滿400元印花加倍共贈4枚，與每周一至二全聯APP或周三至日全聯官方LINE都有買1送1，增加不少購物小確幸。

此外，We Sweet也推3款福利熊甜點同慶，10日起開賣北海道煉乳千層，單日原價99元、特價69元；12日起有輕乳酪蛋糕45元、提拉米蘇蛋糕129元，具萌趣和高CP值。

愛買鍋具商品滿千送120

愛買周年慶上周三起6大類生活用品滿額送現金折價券，9日前塑膠收納商品單筆滿1500送150、鍋具商品滿1000送120、保鮮盒滿600送70、砧板／切菜板滿300送30、行李箱滿1200送120。隨雙十假期將至、運動休閒夯，上周末全台買氣佳，運動鞋66折起搭配滿額現折賣2000雙；旅行用品買1送1起拉抬5成買氣，背包賣上千個；換季可用的直取式收納箱199元起，也增3成業績。

另，空調、電視、冰箱、洗衣機全系列除部分品項外，單筆滿3000現折300，折扣無上限，大家電單筆滿18萬元送礁溪寒沐酒店等4間五星級渡假飯店住宿券，吸引不少高單消費族群，家電買氣增2成，獨家推出買禾聯60吋以上電視送市價6490元的空氣清淨機，也讓大尺寸電視銷量翻倍。

(中國時報)