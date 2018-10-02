OZI、吳卓源 AllSaints穿出英倫範

2018年10月02日 04:13 中國時報 陳張眾 報導

AllSaints Baton印花襯衫，4400元。（AllSaints提供）

新生代歌手吳卓源（右）與OZI陳奕凡在鏡頭前擁有十足好默契，身穿AllSaints最新服裝，展現與音樂創作相同的獨到風格，吳卓源穿AllSaints Ariya印花洋裝9700元，OZI穿Bozeman印花襯衫4400元、Brackets塗鴉上衣2300元、Park西裝褲4100元。（粘耿豪攝）

新生代歌手吳卓源Julia與OZI陳奕凡均因獨特的原創曲風備受關注，雖尚未有合作的音樂作品誕生，但昨（1）日受東倫敦品牌AllSaints之邀，演繹最新「伊甸園之西」系列，鏡頭前展現絕佳默契。Julia於訪問時大讚OZI的時尚感好，比較喜歡打扮，OZI則笑稱自己是走「浮誇」路線，看到本季許多大膽的豹紋、蛇皮印花，直說：「根本就像是我衣櫃裡的衣服。」

AllSaints秋冬回歸發祥地倫敦，女裝系列以「金屬節奏」出發，加入濃濃搖滾元素，運用軟硬面料拼接立體結構，金屬釦環及玫瑰圖騰綴飾，勾勒出搶眼視覺效果；男裝則透過軍裝版型打底，細節融合格紋、針織布料，以和服為靈感的繭型大衣、代表性夏威夷衫，結合街頭混搭手法，呈現強烈的個人風格。

(中國時報)