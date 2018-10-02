OZI、吳卓源 AllSaints穿出英倫範

AllSaints Voltaire酒紅色Flat Hobo包，1萬6900元。（AllSaints提供）

友善列印
中國時報
報導
AllSaints Baton印花襯衫，4400元。（AllSaints提供）
新生代歌手吳卓源（右）與OZI陳奕凡在鏡頭前擁有十足好默契，身穿AllSaints最新服裝，展現與音樂創作相同的獨到風格，吳卓源穿AllSaints Ariya印花洋裝9700元，OZI穿Bozeman印花襯衫4400元、Brackets塗鴉上衣2300元、Park西裝褲4100元。（粘耿豪攝）

新生代歌手吳卓源Julia與OZI陳奕凡均因獨特的原創曲風備受關注，雖尚未有合作的音樂作品誕生，但昨（1）日受東倫敦品牌AllSaints之邀，演繹最新「伊甸園之西」系列，鏡頭前展現絕佳默契。Julia於訪問時大讚OZI的時尚感好，比較喜歡打扮，OZI則笑稱自己是走「浮誇」路線，看到本季許多大膽的豹紋、蛇皮印花，直說：「根本就像是我衣櫃裡的衣服。」

AllSaints秋冬回歸發祥地倫敦，女裝系列以「金屬節奏」出發，加入濃濃搖滾元素，運用軟硬面料拼接立體結構，金屬釦環及玫瑰圖騰綴飾，勾勒出搶眼視覺效果；男裝則透過軍裝版型打底，細節融合格紋、針織布料，以和服為靈感的繭型大衣、代表性夏威夷衫，結合街頭混搭手法，呈現強烈的個人風格。

(中國時報)

超市量販周慶 買1送1大翻倍 和泰9號捐血車 暖了全台

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。