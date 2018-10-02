和泰9號捐血車 暖了全台

和泰汽車與TOYOTA指定據點舉辦捐血活動，號召車主、民眾一同響應捐血。（和泰汽車提供）

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中國時報
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和泰汽車協理劉松山（右）與南都汽車副總經理王聖賢捲起袖子捐出熱血。（和泰汽車提供）

你可能不知道，台灣醫療用血需求迫切，以雲嘉南地區醫療院所為例，每天基本用量就需要1100袋血液，而捐血車一直是主動出擊募血的關鍵角色，實際上超過一半的血量正是來自捐血車。歷年來，和泰汽車不但捐贈捐血車，全台各據點也舉辦捐血活動，以行動支持台灣醫療募血。

不過，打造捐血車所費不貲，TOYOTA、LEXUS和HINO總代理和泰汽車自掏腰包協助血液基金會打造捐血車，並運用代理銷售的HINO大型車搭載先進採血設備打造成捐血車，今年已捐贈到第9台「和泰9號」捐血車（不含1996年除役之仁義號捐血車），此車預計每年可募集2.3萬袋血袋，供給台南地區149家醫療院所，對民眾醫療貢獻極大。

和泰汽車一直致力於本業相關公益活動，除了交通安全宣導、捐贈小學導護志工裝備，以及捐贈捐血車外，更積極結合TOYOTA營業據點及各地捐血中心舉辦捐血活動，7月即舉辦超過270場、吸引1萬5000人捐血，募集逾500萬cc血量，創下和泰汽車捐血月活動歷年新高，以實際的捐血行動為台灣醫療用血提供最強力的支援。

和泰汽車協理劉松山表示，每年「全國捐血月」活動即會邀請員工、車主及一般民眾共同參與，今年更製作網路微電影，邀請國民校草─李玉璽演出並擔任和泰捐血大使，吸引年輕人關注捐血議題，累計超過460萬人次觀看，有效帶動捐血風氣，號召更多人響應。

(中國時報)

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