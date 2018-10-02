2018年10月02日 04:12 中國時報 鄧榮坤

媽祖出巡的行程決定之後，一場不想讓太多人知道的計畫，在村落悄悄展開了。

攤開了地圖，鎖定了媽祖出巡的路段後，我騎乘單車在這些路段實地繞了幾圈，剔除了市區狹隘的街道後，選中了靠近百齡橋那棵大樟樹的位置。這棵大樟樹有點年齡了，村民們說，打從孩提時期就看著它一直站在這裡了，至少百年以上。把單車依在樹旁一個低矮的公告欄邊，低頭看了一眼公布欄上褪色的幾行字，對它的身分有了初步的認識，原來它站在這裡已經一百二十五年了。

站在樹下，抬頭往蒼穹的方向望去，濃密的樹葉遮蔽了許多陽光，僅有少許的光線從枝葉的縫隙中穿透下來。樟樹的周邊環境異常寧靜，除了幾乎成六十度角斜斜穿越的道路與橋面有點龜裂的百齡橋、潺潺溪水外，方圓三十公尺沒有住家，更遠處是一片農地，與零星的村落。

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去年，首次參加媽祖遶境活動，感受到地方民俗文化的熱鬧與信眾的虔誠，耳際迴盪的鞭炮聲，與信眾彼此關懷的問候，似乎還響亮著……

豔陽下。戴上了棒球帽，肩起了背包，一身簡裝，尾隨於人群與車陣中，透過相機觀景窗，捕捉了不少精彩的畫面，除了經過的村落之信眾路邊奉茶，提供飲料或飯食外，也經常遇到攜老扶幼的信眾，或立於路旁，或尾隨遶境陣頭徐行，雙手合十。

虔誠眼神裡，透發出慈悲為懷之信仰，總是那麼容易令人感染到來自心海的那份暖意。

腿雖然有點痠了，路卻還沒走完，只能繼續走，或小跑步至陣頭前方，獵取溫馨的畫面，或留在原地獵取遶境隊伍蜿蜒的場景……就這樣忽前忽後忽左忽右地跑跳著，汗水溼透的衣裳乾了又溼了，我握著單眼相機的長鏡頭，像風一樣流利的在人群中穿梭。

遶境活動結束後，坐在電腦前檢視這些日子來，於豔陽下與汗水中拍攝的照片時，感覺自己的攝影技術過於笨拙，那些遶境的場景過於平面化了，看不到立體的場景。

為了這件事，我的確難過了好幾天。

所以，我決定利用今年馬祖遶境時，抓住機會補拍空中鳥瞰的熱鬧場景，填補去年的失落。午後，陽光從窗前斜斜灑落於書房，春天已經來了，沏了壺茶，再次打開儲存於電腦裡的相片檔案，想起了去年的事，不自覺笑了起來。

於是，當媽祖出巡的行程決定之後，一場不想讓太多人知道的計畫悄悄展開了，而我是唯一的執行者。因為太多人知道了拍攝的據點，人擠人，相機碰撞著相機，鏡頭不容易掌控。於是，我一直祕密行動而不想曝光。

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陽光燦爛，把單車依在老樟樹旁。

縱身，跳上離地面不高的樟樹分枝處，伸手抓緊了樹幹上，如手臂般粗的樹枝，身子一縮，以穿著慢跑鞋的雙足往前蹬，如無尾熊般，緊緊貼著樹幹往上攀爬，終於來到了樹幹的分支處。

將擋在眼眸的樹枝與樹葉撥開，視野突然遼闊起來，從這裡可以看見道路蜿蜒至更遠的地方，那裏有一個公車站牌，一輛公車正緩緩駛離站牌，往橋的這頭開過來……

風，有點涼。

緩緩從樟樹上往下滑，回到了地面後，公車正好從身旁呼嘯而過。牽起單車，抬頭再看了一眼樟樹，嘴角的笑容似乎更多了。

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午後，蔚藍的蒼穹，雲層稀少。

媽祖遶境的隊伍，在鑼鼓與鞭炮聲中登場了。

我將單車寄放於不遠村落的鄰長家，戴上了去年那頂棒球帽，肩起了背包，走了一段路，趕到橋頭的老樟樹，因為在遶境隊伍通過時，如果單車擺放於老樟樹下，很可能成為擋路障礙物。

抵達老樟樹時，眼看四下無人，立即爬上樟樹，三兩下來到了前些日子探查過的據點，而此時已經是午後兩點了。陽光雖然沒有刺眼，直射於眼眸，讓人感覺相當不舒服。從約一層樓的高度望過去，一頭可以看到橋梁、溪流、公車站牌與蜿蜒而去的道路，另一頭可以看到零星的村落、便利商店與機車行。

從背包裡取出相機，像狩獵的狼般，露出銳利的眼神，留意四周的動靜，突然，頭頂的上方有一隻白頭翁，啼叫幾聲，急速穿越樹葉叢往天空的方向飛去。

之後，耳際傳來微弱的雛鳥啁啾聲。

我愣了片刻半響，張開眼眸四處搜尋，在左前方的樹枝上，瞧見了一個被樹葉微微遮掩的鳥巢。把相機吊掛於脖子上，挺直了身子也伸長脖子，想探個究竟時，鳥巢隨風飄移著。此時，鞭炮聲從很遠的地方，一路往百齡橋的方向炸過來。喧天的鑼鼓聲與人群的喧嘩，也逐漸往我的方向靠近。

百齡橋頭聚集的人群越來越多了，除了蜂窩式沖天炮外，如小山丘般的鞭炮在道路的中央屯放著，隨時會被點燃，而老樟樹下也圍上了一群人，許多人的手上都捏著單響的排炮與點燃的香，一場可以預見鞭炮盛況，即將炸裂村落寧靜，而濃煙也將籠罩整個天空，包括老樟樹、眼眸以及鳥巢裡兩隻還不會飛的雛鳥。

從高空往下看，我目前半蹲的地方，視野的確不錯，附近沒有哪一個地方比這個位置的能見度更佳了，按了幾下快門，在由遠而近的鞭炮與鑼鼓聲中，雛鳥開始不安的啁啾幾聲。

遶境隊伍逐漸逼近了，喧嘩聲越來越高亢時，我摘下了棒球帽，伸手，罩在鳥巢上，滿意地看了一眼，轉身，繼續抓緊相機，獵取煙霧繚繞中的熱絡場景……

(中國時報)