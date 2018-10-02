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2018年10月02日 04:12 中國時報 靜夜微雨

聒噪，或者安靜的那些

想養隻貓

金黃色皮膜、肥厚肚腩

善於溝通和擁抱；

晴日傍晚陪我踩爛泥沼邊的路

陰森墓塚、廢棄鴨寮

攜手實踐流浪信諾。

聒噪，或者安靜的那些

都被嘴角嘮叨成一種懸念

一株哈腰的大盆星蕨

適合冬天曬著暖橘色燈罩

與詩寫的牆垣長長對峙。

運動神經不夠勻稱的雙腿

適合偽裝情人漫無目的亂走

但習於眺望的額頭山根

不做激烈辯駁或盲目拉扯；

彷彿住過整幢學生出租大樓

隔音牆與水管線某時某刻

總要發出令人驚悚的聲響！

受挑釁時會露出紅色警戒的利爪

保持淑女風範是攸關安全

我們都熟諳的那些小心機；

聽見「喵烏」「喵嗚」怪叫

就明白你想回家了

甚或 已在回家的路上。

曾寬容面對身材走樣 直到

自己也淪為「寵物企畫案」的一環

實體、非實體、多重物體連結

孤僻合群相互謙讓

粗略處也有難懂的細節。

我們在不健全基因胚胎中砥礪磨合

嗜愛扮演貓科動物／蕨類植物

嗜喜蹲伏陽光奢於眷顧的伙房灶腳

穩穩地牽著文字散步。整個夏天冬天

踩著彼此尾巴，惺惺作態又意圖明顯！

聒噪或安靜都適合拿來發呆仰望

以美食描述漸趨混沌的五官

肥厚腹肚恆常保持圓潤。

偷偷刪掉減肥大事紀裡艱澀的那些

也許這樣，我們更容易找到出口

找到天生不合群的彼此──

註: 謹以此詩，送給賃居小雅房內念著養貓犬的小美。

(中國時報)