2018年10月02日 04:12 中國時報 郭箏

這貓也怪，通常只有黑頭白身的貓，這貓卻是白頭黑身，尾巴與四隻腳掌也都是白的。

文載道暗自好笑：「這貓如此臃腫，怎麼抓得到烏鴉？」

梅如是續道：「最後說到青城派的干將。歐冶子有一個女兒，名叫莫邪，她嫁給了干將。後來，吳王闔閭命干將鑄劍，但鐵汁不下，夫妻倆坐困愁城。干將忽然想起當年歐冶子曾經說過，鐵汁不下的時候，就要讓女人擔任爐神，莫邪一聽，毫不猶豫的躍入火中，鐵汁立刻泉湧而出，鑄成了兩把劍，雄劍名曰『干將』，雌劍名曰『莫邪』，後人因此認為這兩柄劍為情人之劍。聽說青城掌門本來想把干將賜給劍怪程宗咬，但他卻不肯用。」

俞燄至神凝雙目，鄭重萬分的道：「在下聽說，舉世最鋒利的劍其實是『莫邪』，不知確也不確？」

梅如是楞了楞：「倒沒聽過這種說法。」

俞燄至笑道：「這就說到重點了，在下近年聽聞此說，所以才想請女子鑄劍，結果可能會很不一樣！」

顧寒袖當即猛搖其頭：「女子鑄劍，大悖聖賢之道，不應為也！」

梅如是心中不以為然，但只低頭不語。

俞燄至白玉般的臉上閃過一絲不屑之色：「此乃世俗之見，顧公子人中龍鳳，怎麼也會有這種想法？」

顧寒袖還想再加以申說，俞燄至已把臉朝向天字號的甲等眾賓客：「大家也都知道，世俗之見最難糾正，所以今天我也就不多費唇舌了。」毫不著力的一句話，就把顧寒袖撇開到了九霄雲外。

顧寒袖一口氣憋在咽喉，竟爾發不出來。

俞燄至再也不理他，繼續向眾賓客問道：「各位可曾聽說有關后羿神弓與九顆太陽的傳聞？」

梳雲把酒杯一放，叫著：「這我知道！我昨天晚上才聽賀蘭老爺爺……」話還沒說完呢，就「咕咚」一聲把頭撞在桌子上，原來已經喝醉了！

（全文完，本文摘自《大話山海經：顫抖神箭》一書，遠流出版提供）

(中國時報)