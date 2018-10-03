陸美貿易戰延燒 對峙升高 軍艦險相撞

2018年10月03日 04:11 中國時報 藍孝威／綜合報導

狄卡特號vs.蘭州號

陸美貿易戰火正熾之際，雙方軍艦南海險些相撞。美國海軍導彈驅逐艦狄卡特號（USS Decatur）和大陸解放軍驅逐艦蘭州號，9月30日在南海出現「不安全」互動，雙方距離僅41公尺，幾乎相撞，大陸國防部昨（2日）回應，陸方依法依規識別查證並警告驅離。

美挑戰主權 南海掀波

美國有線電視新聞網CNN報導，美軍太平洋艦隊發言人布朗表示，狄卡特號駛入南海的南薰礁和赤瓜礁12浬範圍內進行「航行自由」任務，大陸解放軍驅逐艦在南海南薰礁附近以「不安全」和「不專業」的方式駛近狄卡特號。

布朗說，蘭州號採取的挑釁舉止逐步升高，並警告狄卡特號駛離海域。蘭州號隨後逼近到狄卡特號前方41公尺內，迫使狄卡特號「採取技術動作以防撞擊」。不過，布朗強調，「美軍仍將繼續在國際法容許的任何地域飛行、航海和作業。」

驚悚一瞬間 加劇緊繃

兩艦相距41公尺的場面有多驚悚？前美國海軍軍官、現任夏威夷太平洋大學教授舒斯特表示，這意味著艦長只有幾秒鐘的反應時間。一般來說，當兩船距離少於9公里時就很危險了，船長必須小心操作船舵方向和發動機速度以保持距離，此時任何些微的計算誤差都會導致撞船。

舒斯特表示，去年美軍軍艦在太平洋連續發生數起與商船相撞意外後，大陸海軍似乎對美艦採取的反應更具有侵略性。9月30日這起險些撞船事件，更加劇了陸美原已緊繃的關係。

大陸國防部發言人吳謙2日回應事件稱，美國海軍狄卡特號擅自進入大陸南海有關島礁鄰近海域。大陸海軍170艦（蘭州號）迅即行動，依法依規對美艦進行識別查證，並予以警告驅離。

陸譴責挑釁 警告驅離

吳謙強調，大陸對南海諸島及其附近海城擁有無可爭辯的主權。當前在大陸和東協國家的共同努力下，南海局勢趨穩向好。但美方一再派軍艦擅自進入大陸南海島礁鄰近海域，嚴重威脅大陸的主權和安全、嚴重破壞陸美兩國兩軍關係，嚴重危害地區和平穩定，大陸軍隊對此堅決反對。

吳謙表示，大陸尊重並維護各國依據國際法在南海享有航行和飛越自由，但堅決反對任何國家打著「航行自由」的幌子，行違法挑釁之實，威脅沿岸國主權和安全，危害地區和平與穩定，重申大陸軍隊將堅定履行防衛職責，繼續採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權安全，堅定維護地區和平穩定。

(中國時報)