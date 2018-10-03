賴揆下令盤點法規 執政烏煙瘴氣 都推給假新聞

民進黨昔日標榜捍衛新聞自由，今研議修法整治不利施政言論，行政院長賴清德表示，將全面盤點現有法規，要另立新法或是修法，本會期就會提出。圖為2016年行政院策畫的「100%言論自由」特展。（本報資料照片）

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中國時報
、曾薏蘋／台北報導

假新聞風波不斷，蔡政府宣示打擊假新聞，除了各部會設立澄清專區，也研擬修正《國安法》等法令防堵。行政院長賴清德表示，行政院將全面盤點現有法規，思考是要另立新法，或是修正現有法令，本會期就會提出。

政委早建議不宜立法 綠表面打假 實想管制新聞

民進黨政府正研議修法整治不利施政的言論，台灣新聞記者協會幹部表示，「到底要盤什麼法規？」民進黨一向是標榜捍衛新聞自由的政黨，實在不知道政府到底要修什麼法規？

捍衛新聞自由 昨是今非

民進黨立委李俊俋昨日在立法院向賴揆提問時，援引關西機場事件、總統蔡英文搭雲豹甲車以及駐日代表處謝長廷發言被扭曲為例，直指台灣的言論自由，已因假新聞氾濫成災，受到嚴重的衝擊與挑戰。

但是親民黨立委陳怡潔質詢時，則批評政府是想把執政不力、民調下滑、選情烏煙瘴氣都推給假新聞？賴清德回應說，政府執政會秉於民意，深刻檢討，但假新聞擾亂社會安定也是事實。

賴清德在答覆時說，假新聞對政府、對社會的傷害，以及對民心的影響都是不容許的。政府希望有不實訊息要去澄清，因此行政院網站、各部會網站都有相關訊息。

李俊俋也提及，目前平面媒體、廣播電視都有相對應的主管機關，但網路媒體沒人管，因應時代應該有所調整。賴清德說，網路漏網政府會補起來，但是否要另立專法還要再討論。

修法或立法 本會期提出

另外，李俊俋表示，假新聞來自境外，尤其是大陸，行政院必須硬起來，強硬對抗假新聞。賴清德回應，「台灣主要威脅來自中國，除了沒有放棄武力攻打，現在又進行外部封鎖、內部分化，運用假新聞擾亂社會安定，政府一定會盤點法規，確定修法方向。」

稍後，陳怡潔追問賴清德，是否認同修《國安法》對付假新聞？賴清德說，他已責成政委羅秉成盤點現有法制，究竟是要整合法令另立新法，或是就現有法令修正，本會期就會提出。

陳怡潔也問到，大陸是假新聞最大亂源？賴清德說，「可以這樣講，中國的確運用各種管道散布假新聞，影響台灣安定，在台灣假新聞上扮演重要的角色是事實。」

(中國時報)

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