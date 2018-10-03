反空汙公投成案 綁定9合1

2018年10月03日 04:11 中國時報 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

中選會副主委陳朝建昨在委員會後宣布，反空汙公投案偽造情事不低，但已達法定連署門檻，為尊重每一合法有效連署人之連署權益，中選會「遺憾痛心」做成決議，依法將本案編為全國性公民投票案，將在11月24日與九合一大選同時進行；對死亡連署情形，陳朝建予以譴責，並說，將就本案提出刑事告發。

盧秀燕領銜提出之「你是否同意以『平均每年至少降低1％』方式，逐年降低火力發電廠發電量？」公投案，根據戶政機關查對結果，連署人數共49萬7243人，合格數為31萬4395份，不符規定數為18萬2848份；其中共7.7萬餘份連署書有偽造情事，「連署前死亡」有1萬1849人，約為全部連署人數之2.38％，引發各界議論。

尊重有效連署人

中選會昨召開委員會議討論「反空汙」公投案，陳朝建在會後表示，先是出具多項偽造案例，強調連署前已死亡者為法定100％偽造，另包含年齡不符、重複簽署、姓名錯誤或不明、資料不詳、戶籍地址有誤、未簽名蓋章等，比例也相當高。

他進一步指出，中選會為法定獨立機關、合議制機關，委員任期交錯以確保機關獨立運作及公正性，而幾經討論後形成共識、痛心決議，將盧秀燕案編為第7案全國性公投案，同時有三大附帶決議；首先，此案偽造比例不低，將針對死亡連署情形予以譴責，並啟動刑事告發。

個案告發無指名

陳朝建說，這項公投案雖已成案、編號，但他呼籲，能晉升為民主國家，是每個公民都應珍惜的，不容許偽造情事，毀損民主價值及公投制度；此外，現有公投法制也有不足之處，會適時檢討，以完備公投法法制及運作

對「反空汙」公投是否綁年底大選，陳朝建表示，依《公投法》23條規定，公投案公告成立後1個月至6個月內舉行公民投票，該期間內有全國性選舉應同日舉行。

至於刑事告發對象，陳說，本案為個案告發，雖沒指名告發，但會將個案移送檢察機關，由檢察機關依法偵辦處理。

媒體追問，刑事告發結果是否影響公投案效力？陳朝建「跳針」重申，這是一個非常痛心決議，偽造比例不低仍予以成案編號，但請各界珍重民主價值及公投制度，現有公投法制不足之處也會檢討。

(中國時報)