遺憾痛心的中選會 已失中立

2018年10月03日 04:11 中國時報 楊佳穎

反空汙公投提案，幾經波折，中選會昨經委員會議後宣告成案，即使如此，中選會仍強調「遺憾痛心」，請問依《公投法》成立的案子，為何中選會感到遺憾與痛心？

唯一解釋就是中選會有預設立場，不樂見此案進入公投程序。中選會對民眾的提案，既有定見，大家怎會信任它能稱職做好客觀、中立的選務機關角色呢？

去年12月12日立法院修正《公投法》時，調降公民投票年齡、提案、連署及通過門檻，同時還有一重點，「廢除行政院公民投票審議委員會」審查機制。當初這項修正，主要目的是降低政治對公投提案的干預。蔡總統隨即在臉書表示，公投法立法多年以來的各項缺陷就此走入歷史，可說「打破鳥籠，還權於民！」

然誰能料到，公投審議委員會雖廢除，但中選會竟以自己取代公投審議委員會角色，且從收件、查對資料開始，選擇性針對個案發表打擊性言論，試圖影響連署進行，如「以核養綠」案，後又拒不簽收補件。

甚至大選前50餘天，刻意舉辦公聽會討論公投與大選脫鉤的可能，在在都令人質疑中選會欲以程序審查之名，行實質審查之實；面對依法達成連署數通過的「反空汙」公投案，雖放手通過，但不忘貼標籤表示有眾多「死亡簽署」、「重覆簽名」情形，似乎惡之欲其死。其實，依《公投法》規範，只要連署超過門檻，依法就成案，不知中選會有何權力對外表示須經委員會討論才能決定。何況，能不能成案，也與中選會是否告發偽造文書無關。雖然中選會盡可提出刑事告發，但該做的事，仍在公投案的進行。

11月24日迫在眉睫，中選會不要再想利用行政資源算計不合「黨意」的公投案，人民眼睛是雪亮的，如果玩得太難看，人民自有討回公道的辦法。

(中國時報)