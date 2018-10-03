促轉會東廠之亂 賴揆道歉允徹查

2018年10月03日 04:11 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

立法院2日院會，國民黨在議場高舉標語，要求行政院對促轉會事件提出懲處。

行政院長賴清德昨赴立法院進行施政報告，藍委要求行政院調查、懲處促轉會，強力杯葛、阻撓議事。朝野協商後達成共識，賴揆在報告中公開道歉，並成立行政院專案小組調查張天欽案，立法院也將成立調閱小組，由國民黨立委林為洲主導，國民黨才讓賴清德順利上台進行報告並備詢。

國民黨立委本會期一開始就為張天欽案持續杯葛院會議事，只放行賴揆報告治水專案，昨天一早也占領主席台，朝野進行1個半小時左右協商後，執政黨同意藍委開出的條件，藍委才放行讓賴揆報告。

國民黨團書記長曾銘宗表示，國民黨希望進一步推動轉型正義，但張天欽事件讓促轉會公信力蕩然無存，國民黨主張透過行政院召集社會公正人士組成的專案調查小組，並由司法法制委員會召委林為洲成立立院調閱小組。希望藉外部調查恢復促進轉型正義的意義。

曾銘宗指出，民進黨團也代替賴揆同意要在施政報告中正式道歉，正式說明。江啟臣表示，國民黨訴求正當合理，賴清德作為院長，應展現負責任態度，促轉會內部檢討報告完全不及格，沒有懲處哪來的正義？對行政院調查結果，國民黨也會隨時監督。

賴揆昨在報告開頭便對製造社會對立、社會紛擾，對社會道歉。賴清德說，促轉會是為讓過去受壓迫而分裂的社會有和解團結的機會；落實轉型正義，深化民主發展，是對台灣人民神聖的承諾，是超越黨派，全民珍視的價值。近日因張天欽不當言行，除有傷機關信譽、製造對立，也製造社會紛擾，他謹向社會致歉。

賴清德表示，政院將成立專案小組釐清真相，向社會大眾說明，促轉會不會因為個別事件而改變獨立公正客觀的角色，仍會依法執行開放政治檔案、清除威權象徵、平復司法不公、還原歷史真相等追尋正義的神聖使命。

(中國時報)