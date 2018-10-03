未取得信任前 促轉會應停止運作

2018年10月03日 04:11 中國時報 周毓翔

「張天欽案」打擊促轉會信譽，也讓轉型正義蒙塵，行政院長賴清德昨在立院公開致歉，儘管這不是他第一次公開道歉，但再多的歉意，還是無法給外界交代，促轉會令人失望的內部檢討報告、促轉委員偏狹且帶仇恨的心態，都令人無法信賴促轉會，在未取得社會大眾信任前，促轉會應停止運作。

賴清德先後兩度道歉都提到張天欽案傷害機關信譽，且造成社會對立，他為此向社會致歉，代表他很清楚張天欽案引發的危機是什麼；他兩度也都強調促轉會是依法成立的「獨立機關」，肩負重要使命，代表他也明確了解，促轉會應該是什麼樣性質的機關。

然而，賴揆既然如此了解促轉會問題出在哪，但至今的處置，卻完全與之背道而行；張天欽案爆發後，府院黨迅速切割成「個案」，似乎想讓張天欽一人頂下所有指責，寄望紛爭到此為止，卻忽略了，整個促轉會到底是什麼樣的「環境」，讓張天欽可以囂張地在促轉會內召集一群人開「會外會」，大放厥詞，還可架空主委黃煌雄？到底還有多少張天欽們在？

這些，在促轉會內部調查報告完全看不到，甚至促轉會也不打算懲處相關人士，這都為外界所不能接受。而促轉會發言人楊翠在臉書稱國民黨到促轉會「侵門踏戶」，並形容是「手染鮮血」的政黨，這番言論顯露出她已有特定對象，準備發動清算鬥爭，這對促轉會肩負的真相調查與和解使命，怎麼會有幫助？既是如此，促轉會應該要大換血，從新任命委員，不如此無法獲得社會信任。

況且不止促轉會，黨產會、中選會都被封為西廠、錦衣衛，教育部、法務部也都被懷疑為特定政黨服務，其公正性都受質疑。即使民進黨執政，行政機關仍應秉持其專業與分工，為民服務才是，如今卻上承黨意，做出偏頗、針對性措施，令人難以接受。「吹哨者」接連出現便是基層看不下去的反撲，賴院長不能只幾句道歉就想過關，如何端正政風，全民都在看。

(中國時報)