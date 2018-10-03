修法保護吹哨者 鼓勵內部揭弊

2018年10月03日 04:11 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

前促轉會副主委張天欽自比東廠的祕密錄音，被副研究員吳佩蓉公諸於世，引發社會質疑促轉會公信力。國民黨立委許毓仁提案修正《促轉條例》，增訂吹哨者保護條款，明定促轉會的違法通報機制與通報者保障，鼓勵內部勇於揭弊，確保促轉會獨立行使職權，落實轉型正義精神。

許毓仁表示，促轉會是獨立機關，依法獨立行使職權、自主運作，除法律另有明文外，原則上不受其他機關指揮、監督；然不受監督之權力為民主法治社會所不容，且轉型正義一詞抽象難界定，更易淪為當權者政治工具。基於落實民主自由憲政秩序，建立適當內部監督機制有其必要。

因此他提案增訂《促轉條例》第20條之1，建立促轉會人員就促轉會違法情事通報機制，透過三部分增加促轉會運作透明度，包括內部人員通報、政院調查與公告、通報者保護。

內部人員通報由促轉會人員開啟程序，包括委員、顧問、研究員或辦事人員，均得將促轉會行使職權時違法行為向政院通報。政院受理後，即應儘速展開調查，並在14日內公布調查結果與相關事證；而為避免浮濫通報，導致耗費過多行政資源，也有行政院不受理通報規定，應在7日內公布不受理的理由。

通報者保護則是為讓通報機制得以健全運作，除行政院在處理通報事項過程中不得洩密，並對通報者身分應全程保密外，促轉會亦不得對通報者進行終止勞動契約或其他不利行為，以符吹哨者保護條款立法精神。

許毓仁強調，他充分認同轉型正義的重要性，但轉型正義若被利用為政治算計或選戰工具，反不利民主法治深化發展，因此除對先前促轉會作為要究責到底，他也提案填補現行法律缺乏的監督機制，透過鼓勵通報違法行為，確保促轉會的透明和公正。對此，促轉會昨表示，尊重立委提案權。

(中國時報)