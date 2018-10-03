軍事交流中斷 美防長取消訪陸

近年陸美軍事摩擦

友善列印
中國時報
李文輝／綜合報導

陸美軍事交流全面中斷。大陸取消原訂10月與美國國防部長馬提斯舉行的陸美安全磋商，美國官員證實，五角大廈已取消訪問大陸計畫。不過，馬提斯對媒體表示，他看不到陸美關係有惡化跡象。

大陸外交部發言人華春瑩昨天回應是美方近日提出希望推遲舉行對話，中美雙方將繼續就此對話保持溝通。

馬提斯對雙方關係依然樂觀，強調：「我只是覺得這是現實的一部分，我們是太平洋兩大強國，有很多議題：外交、經濟、安全，雙方一定會找到方法去解決它們。」他說，將在「合適時機」與大陸國防部長直接會談，明年是陸美建交40周年。

美國之音報導，國防官員證實，五角大廈先前試圖安排馬提斯與大陸防長魏鳳和會談，但在上周末決定取消訪陸計畫。

美國政府相關人士透露，馬提斯計畫訪陸已進入協調階段，他任美防長後，今年6月首訪大陸，這次取消行程前，大陸召回了正在訪美的海軍司令員沈金龍、推遲安排好的兩軍會談、並拒絕美國軍艦下月泊靠香港的申請，有跡可考。

馬提斯在赴巴黎途中向隨行記者表示，美國需要學習如何處理好與大陸關係，「我們之間存在緊張狀況，但從上周在紐約的磋商與其他訊息看來，我們不認為關係惡化。我們正需要領會如何掌控這種關係……以解決問題。」

(中國時報)

新聞透視－陸美對抗升級 台慎打… 川普老神在在「與陸談判 時機未…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。