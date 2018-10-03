軍事交流中斷 美防長取消訪陸

2018年10月03日 04:11 中國時報 李文輝／綜合報導

陸美軍事交流全面中斷。大陸取消原訂10月與美國國防部長馬提斯舉行的陸美安全磋商，美國官員證實，五角大廈已取消訪問大陸計畫。不過，馬提斯對媒體表示，他看不到陸美關係有惡化跡象。

大陸外交部發言人華春瑩昨天回應是美方近日提出希望推遲舉行對話，中美雙方將繼續就此對話保持溝通。

馬提斯對雙方關係依然樂觀，強調：「我只是覺得這是現實的一部分，我們是太平洋兩大強國，有很多議題：外交、經濟、安全，雙方一定會找到方法去解決它們。」他說，將在「合適時機」與大陸國防部長直接會談，明年是陸美建交40周年。

美國之音報導，國防官員證實，五角大廈先前試圖安排馬提斯與大陸防長魏鳳和會談，但在上周末決定取消訪陸計畫。

美國政府相關人士透露，馬提斯計畫訪陸已進入協調階段，他任美防長後，今年6月首訪大陸，這次取消行程前，大陸召回了正在訪美的海軍司令員沈金龍、推遲安排好的兩軍會談、並拒絕美國軍艦下月泊靠香港的申請，有跡可考。

馬提斯在赴巴黎途中向隨行記者表示，美國需要學習如何處理好與大陸關係，「我們之間存在緊張狀況，但從上周在紐約的磋商與其他訊息看來，我們不認為關係惡化。我們正需要領會如何掌控這種關係……以解決問題。」

(中國時報)