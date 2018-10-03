央視披露 真槍實彈驅離外國漁船

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中國時報
／綜合報導

大陸央視近期披露，面對外國漁船入侵大陸海域，北京派出海警船文昌號以真槍實彈，強硬喊話驅離。一般相信，這是表現大陸維護南海主權立場趨於強硬。

「這裡是中國海域，你們已經侵犯中國領海主權。我們要求你們立即停止違法行為，並立即離開。如無視警告，我們將採取必要措施！」上個月29日，央視7套《軍事報導》節目披露大陸海警船46102文昌號對不明外國漁船的喊話，報導還附上文昌號在南海海域驅離外國漁船的全程視頻。

當時，一艘國籍不明的漁船正闖入大陸島礁海域進行捕撈作業。文昌號迅速靠近該漁船，並按照執法程序對其進行了取證和驅趕，該外國漁船最終被成功驅離。文昌號屬618B型，該級艦是一種採用軍用標準建造的海警船。艦上配備1門雙聯裝37毫米艦炮，2座高壓水炮。

報導引述大陸海警船46102船長鄭慶豐強調，作為指揮員，遇到情況就該下決心，該處置的時候，一定要當機立斷，不能猶豫。如果猶豫，可能會出現意想不到的情況。

鄭慶豐表示，在海上巡邏時，漁民看到我們的艦艇，遠遠都跟我們打招呼，對我們的存在有一種親切感，我們的存在也給他們海上作業帶來一種安全感。

報導稱，這種任務，海警官兵們已遇過很多次。常年巡航在南海最前沿，他們還擔負著維護海洋資源環境、海上搜救、救助、打擊走私販毒等任務。

(中國時報)

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