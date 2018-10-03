設南海防空識別區 恐破壞與東協默契

2018年10月03日 04:11 中國時報 陳柏廷 ／北京報導 ／北京報導

美國海軍飛彈驅逐艦狄卡特號近日駛入南海島礁12浬，與大陸蘭州艦近距離「針鋒相對」之餘，再度炒熱「南海防空識別區」議題。大陸國關學者直言，儘管陸美在南海角力升溫，但設立防空識別區涉及東協國家，大陸剛與東協國家完成「南海行為準則」草案，若貿然設立，恐破壞與東協默契，衍生更多紛爭。

美國歐巴馬政府時期，美軍經常打著「航行自由」口號，派遣軍艦進出南海多次，一度讓大陸設立南海防空識別區的可能性大增。川普上任後，相關議題沉寂一陣，但隨雙方角力升溫、美軍艦駛進頻率增加，讓識別區設立議題引發討論。

從事美國研究多年的察哈爾學會研究員余萬里指出，雙方軍艦在南海的衝突，基本上可視為華盛頓與北京全面角力戰的一環，在川普政府未改變對大陸的戰略方向前，兩軍艦機在南海衝突情況還會繼續。

余萬里強調，眼下北京不可能示弱，南海涉及大陸主權核心利益；美軍艦駛近南海島礁，大陸必然要派軍艦驅離，但這個力度不取決北京，端看美軍做法。在南海議上，大陸向來不怕「硬碰硬」。

對於設立「南海防空識別區」，余萬里認為，今年8月新加坡東協外長會議上，大陸剛與東協國家就「南海行為準則」單一磋商文本達成共識，大大推進簽署準則時程；若北京選在此時設立防空識別區，或將破壞與東協國家默契，如此一來，可能得不償失，「牽一髮而動全身」。

余萬里稱，南海防空識別區的設立，要考量的不僅是軍事用途，還要考慮外交環境變化；2016、2017年壓力最大時，大陸也未設立，如今時空環境不同應該有更多的考量。

(中國時報)