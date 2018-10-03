政委早建議不宜立法 綠表面打假 實想管制新聞

2018年10月03日 04:11 中國時報 張理國

政院去年才說過不會修法、立法打假新聞，要靠媒體自律。時隔一年，政院的說法成了「昨是今非」，還是政委唐鳳有說，賴揆根本沒在聽，建議賴揆好好看看唐鳳的意見，別再動不動就說要立法打假新聞。

假新聞由誰定義？

民進黨立委李俊俋昨跟賴揆一搭一唱，要針對假新聞立法、修法，可笑的是，李俊俋說的賴揆似乎全懂，但兩人都沒說，什麼是假新聞？假新聞由誰定義？

蔡政府執政以來，不止一次想要立法管假新聞，去年初就有綠委提案要修《反滲透法》、《通訊傳播基本法》，當時前行政院長林全還說，將參酌國際做法，由政委唐鳳協調網路業者及第三方團體建立「真實查核機制」，不會以立法或修法方式管理。時隔一年，「林規賴不隨」，賴揆換上新政委羅秉成督導，嚴管假新聞再度死灰復燃？

為何「林規賴不隨」

唐鳳現在還是政委，當時另一名負責本案的政委吳政忠也還在，賴揆若不懂假新聞，何不去請教兩位政委，為何不宜立法、修法管控假新聞？

不止政委反對，國家通訊傳播委員會去年2月16日在行政院會提出「假新聞議題國際觀測與因應建議報告」就明白指出，假新聞的處理原則，包括「採自律為主，低調管理為原則」；政院新傳處去年4月「網路爭議訊息之治理」說明中，甚至以圖示在控管立法或修法選項中，畫了大大的一個「叉」表達否定之意，這些資料網路上都有，除非賴揆已不認帳。

查證速度才是關鍵

綠營最愛引用關西大水事件大阪辦事處長蘇啟誠輕生，強化立法打假的正當性，然而蘇啟誠輕生悲劇事涉複雜，有個人及外在因素影響，不宜混為一談。

燕子颱風發生在上月4日，6日就傳出「大陸派巴士前往關西機場營救受困大陸旅客」的訊息，網路的批判及事實的查證，在最關鍵的10天內賽跑，由台灣媒體教育觀察基金會與優質新聞發展協會成立的「台灣事實查核中心」15日才提出報告，證明該消息是錯誤的，遺憾的是蘇啟誠14日已經輕生，顯見查證速度才是打擊假消息的關鍵，這也是唐鳳去年就提醒的，可惜的是，一心想要立法打假的賴揆顯然沒有聽進去。

(中國時報)