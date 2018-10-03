新聞透視－挾洋人介入台灣選舉 手段惡質

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中國時報

「轉移葉克膜技術＝協助活摘器官」，葛特曼這套論述，不僅證明整場柯P器官移植風暴是場鬧劇，更暴露台灣有群人竟然只因與葛特曼都站在「仇中」公約數，就無視法律規範及道德倫理，假人道議題行選舉操作之實，挑戰台灣選民理性，衝撞民主體制，這種惡質手段必須受到譴責。

從2014至2018，點名柯文哲涉嫌活摘器官的葛特曼終於親上火線。只是，他帶來台灣的不是證據，而是一股對大陸毫不掩飾的仇恨，以為只要打著「人道」招牌，就能肆無忌憚潑人髒水。

例如，他說，柯文哲最糟的部分，就是移轉葉克膜技術，讓大陸醫師活摘法輪功學員器官。

這套邏輯若講得通，那麼，全世界法院在審判持刀殺人案件時，是否都該把錯推給石器時期的刀子發明者？又或者，當北韓哪天又挾核彈威脅美國，川普是不是也該指責一下「原子彈之父」奧本海默？不是吧！葛特曼怎能只因柯文哲移轉葉克膜技術，就將他與活摘器官畫下等號？這頂帽子會不會扣得太大了點？

葛特曼不是不能提出質疑，前提是必須有所本。尤其，他難道不曉得自己每次出手的時間點都正好落自大選前夕？這真的只是單純想賣書嗎？背後難道沒有隱藏個人基於對大陸的仇視，而選擇以介入台灣選舉的方式來宣傳個人理念？若真是如此，這種走極端的人道主義，恐怕已落於病態。

更令人膽顫心驚的是，台灣有群人在2014年面對同樣一本《屠殺》，不是幫忙澄清，就是反批抹黑。如今這群人，說穿了就是因為柯文哲主張兩岸一家親，被他們認定不具台灣價值，竟又回頭找葛特曼把當年說過的話重新repeat。撇開道德良知不談，他們難道不會自覺精神錯亂？

所以，所謂「柯P器官移植風暴」，簡單說就是偏激的作家與偏激的政治團體，都因仇中而有合作公約數，雙方再各取所需，合演這齣鬧劇。但，這無疑已嚴重踩了民主紅線，柯文哲有必要採取司法行動，遏止民主政治繼續受到斲傷。

(中國時報)

政委早建議不宜立法 綠表面打假 … 學者也反對假新聞立法 恐涉選前…

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