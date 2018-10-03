學者也反對假新聞立法 恐涉選前議題設定

假新聞(達志影像)

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中國時報
／台北報導

行政院長賴清德拋出本會期就會提出假新聞立法、修法相關規畫，多位學者表達反對，文化大學新聞系主任胡幼偉表示，現有法令已可處理假新聞事件，冒然立法不僅會形成寒蟬效應，也是踩到民主紅線；文化大學廣告系主任鈕則勳則說，民進黨選前拋出假新聞立法，恐怕是議題設定、選舉操作，想在執政不力的情況下搶得議題主導權。

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胡幼偉表示，兩大理由他反對假新聞立法，一是現有的法律不管是《刑法》誹謗罪，或《民法》妨害名譽罪都可以處理；至於與政府有關的新聞，只要立即澄清即可，政府掌握很多檔案、資源、數據、公文，只要發揮應有的澄清功能就夠了。

胡幼偉認為，一旦假新聞立法規範，不但對新聞自由會有妨害，也會造成寒蟬效應，民主國家是不會做這些事，過去包括法國、埃及等國都有這樣的想法，有些國家甚至曾經立法後來又廢掉了，因為這踩到民主紅線。

鈕則勳表示，假新聞沒有辦法明確定義，也不是政府找專家學者開一個會就能定義出來，連假新聞都不能讓大家有共同標準，遑論以假新聞為基礎去立法。

鈕則勳說，蔡政府在選前50多天拋出假新聞立法的議題，極有可能是議題設定及選舉操作，因為民進黨執政不力，現在要尋求突圍，就要先掌握議題，政府不斷把假新聞做一定程度的框架，就會相當程度影響民眾認知，會讓一般不是特別了解假新聞的民眾認為「假新聞真的很糟糕，網路真的很多謠言。

(中國時報)

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