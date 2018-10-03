葛特曼批騙子 柯震怒不道歉就告

2018年10月03日 04:11 中國時報 張潼、陳燕珩／台北報導

《屠殺》一書作者美國作家伊森．葛特曼2日來台舉行記者會。民眾提問葛特曼，柯文哲是不是騙子？葛特曼略加思索後點頭表示「是」。（陳信翰攝）

台北市長柯文哲2日針對《屠殺》一書作者伊森‧葛特曼說他是騙子一事，回嗆「你要當打手，我就讓你當個過癮！」強調「這是非常嚴重的指控，已叫律師去處理，不解釋清楚就告他。」（季志翔攝）

《屠殺》一書作者伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）2日開記者會，批評台北市長柯文哲「是騙子（Liar）」，還質疑柯助長活摘器官行為，是「最糟（the worst）的部分」。但外界記憶猶新的是4年前《屠殺》英文版出版，引發柯捲入大陸器官買賣疑雲時，葛特曼可不是這樣講的，他讚柯文哲「勇敢」；翻盤的說辭，令柯文哲怒嗆，「你要當打手，我就讓你當個過癮！」要求葛特曼24小時內道歉，否則提告。

葛特曼《屠殺》英文版4年前出版時，讓柯文哲遭外界質疑到大陸買賣器官，如今蝴蝶蘭文創負責人吳祥輝舊案重炒，藉中譯本將上市，再次指控柯文哲確知大陸活摘法輪功學員器官、帶病人至大陸進行器官移植。

柯文哲對葛特曼說法相當憤怒，他直指葛特曼「liar」一詞是嚴重指控，已請律師發函要求對方解釋清楚，「不解釋清楚就告他！」隨後更說要告「誹謗」。

葛特曼在記者會上出示一張柯文哲2008年4月赴陸出席「第四屆全國心肺移植高級研討會暨首屆美敦力ECMO培訓班」的照片與議程表指出，柯當時是唯一發表演講的非大陸籍講者，其他參與這場研討會的醫師則多有「曾對宗教、政治良心犯進行活摘器官」嫌疑者，因此包括柯文哲在內，全都有活摘器官嫌疑。

葛特曼認為，柯文哲在大陸活摘器官扮演3種角色，首先是「中間人」，讓有需求且願意負擔費用的台灣人到大陸器官移植；其二則是葉克膜「銷售者」；最後則是他認為最糟的部分，就是教導大陸如何使用葉克膜技術，這助長法輪功學員被活摘器官的可能，而透過葉克膜技術，也讓器官買賣的價格提高。

葛特曼坦言，柯文哲的確不曾在訪談中表達去過大陸買賣器官，也不知道柯在大陸做什麼事，但面對媒體詢問「是否覺得柯文哲是騙子（Liar）？」他仍肯定回答「Yes」。葛特曼質疑，柯既然知道大陸的器官移植來自法輪功成員，仍出席研討會。

「友柯」、已簽署「柯P認同卡」的北市議員參選人張凱鈞昨也到記者會現場踢館，批葛特曼含糊不清的指控，加上在選前出版中譯本，出版社負責人吳祥輝與葛特曼形同是干擾選舉。

(中國時報)