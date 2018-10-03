領有陸居住證 擬禁選立委、縣市長

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中國時報
、王正寧／台北報導

民進黨籍立委黃國書2日在立法院質詢時，詢問政府對於民眾辦理大陸居住證後，有何因應措施，是否適用年底九合一大選？陸委會主委陳明通表示，正在研議修法，領有大陸居住證者應申報，否則將受罰，同時禁止這類人士參選立委、縣市長，如果沒申報，即使登記參選並當選，事後被發現將取消當選資格。

相關修法尚在研議，陳明通說，會在立法院本會期提出《兩岸關係條例》修正草案，並爭取通過，但應該來不及在11月24日大選前完成修法。

黃國書又問內政部長徐國勇，對於今年九合一選舉，已領有大陸居住證者，是否將限制他們投票權或剝奪參選資格？徐國勇說，按照現在的法律無法限制他們。

陳明通表示，如果領有大陸居住證，代表至少半年長期連續在大陸，難以做好服務選民的工作，民調也顯示7成以上民眾支持拿居住證不能選立委，因此，陸委會正在研議的修法，將禁止這類人士參選立委或縣市長，如果有人原本沒向政府申報已領有大陸居住證，登記參選並當選，事後被發現將取消當選資格。

黃國書追問如果這樣，是否意味為2020年選舉就適用？陳明說，屆時立院通過後，當然會執行。

親民黨立委陳怡潔質疑相關修法無疑是要申辦的台商「自投羅網」，「誰願意見光死？」。她指出，蔡英文總統曾經說過，居住證是一張卡，是生活的便利性，跟認同沒有關係，但總統講的話，陸委會好像當耳邊風。

陳明通表示，整個行政團隊對居住證的立場都非常清楚，就是在大陸就學、就業、做生意的台灣同胞，因為生活便利而取得居住證，政府「寬容看待」，但北京想透過居住證遂行政治目的，要嚴加防範。

陳怡潔打斷陳明通，痛批政府不能因為害怕對岸統戰而拿自己的人民開刀，陳明通則強硬回覆，「我不建議委員做這樣的解讀。」

陳怡潔追問，美國也有綠卡，日本也有所謂的在留卡，申辦的人要不要全面比照居住證辦理？陳明通則說，美國對台灣沒有併吞的企圖心，但北京很清楚要併吞台灣，完成所謂的祖國統一，是它黨跟國家的三大歷史任務之一，在所有文件都寫得非常清楚，「我們必須去面對它。」

(中國時報)

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