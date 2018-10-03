選情急 綠委隔空打牛神救援

2018年10月03日 04:11 中國時報 鄭舲 、 郭建伸 、 崔慈悌 、 李義 、 陳世宗 ／綜合報導 ／綜合報導

民進黨立院黨團2日召開記者會，指有心人士惡搞民進黨高雄市長參選人陳其邁的競選廣告「相信高雄心聲篇」，將影片加工合成具血腥、暴力、驚悚的圖像，甚至將陳其邁斷頭，黨團已向檢調檢舉。（黃世麒攝）

年底選戰，民進黨選情大不妙，尤其是新北、台中、高雄三地，不是拉抬不上，就是快被超越，只好使出隔空打牛招數，以中央救援地方，上周民進黨立法院黨團才宣布成立「國會助選團」，2日上午就馬不停蹄，連開3場記者會，窮追猛打韓國瑜、侯友宜及盧秀燕。

陳廣告遭變造 藍綠譴責

民進黨團日前多次開記者會抨擊國民黨高雄市長參選人韓國瑜政見，批評韓國瑜要在旗津設賭場、母語政策打壓母語等。民進黨高雄綠委昨再度齊聚指出，民進黨陳其邁推出的「相信高雄」廣告遭冒名變造，甚至以政務委員唐鳳名義發送，非常惡劣血腥，藍綠都必須嚴厲譴責。

陳其邁日前推出「相信高雄」廣告，找了一群「北漂」高雄人，力讚高雄的好，近來卻在影片頻道上驚見變造影片，影片中的青年不僅塑造成驚悚片，陳其邁更慘遭斷頭。綠委趙天麟指出，變造影片是犯罪行為，過去選舉活動也不曾出現這樣作法；民進黨陣營已向警方告發。

轟侯批盧扯韓 加重力道

民進黨立委王定宇等人近日也不只一次開記者會，狂打國民黨新北市長參選人侯友宜的競選廣告「造假」、「抄襲」。新北市綠委高志鵬昨則公布由民進黨新北市黨部製作的「你不知道的六冠王侯友宜」手冊。手冊裡有躲稅王、出租王、切割王、通靈王、抄襲王、收割王，「一個人可以六王合體，實在不簡單。」

另外，民進黨團前天才開過記者會，批評國民黨台中市長參選人盧秀燕領銜提案的反空汙公投有大量「死亡連署」，昨再轟國民黨「可恥」。

台中市綠委黃國書指出，49萬份是國民黨送案時開記者會自己提出的數字，現在卻又說是送48萬份，反指中選會灌水，「到底是誰在說謊？」

綠委周春米則說，當初中選會開給盧秀燕的收據下方有附註，連署人名冊張數以戶政機關查對結果為準，要求盧秀燕把正式收據拿出來給大眾檢視。

韓國瑜對驚悚圖片也嚇一跳，他表示，這不是一個好現象，對於民進黨一再強攻負面選戰，他苦笑說，「我的臉已經被打黑了。」侯友宜指出，不想用口水製造對立衝突與仇恨，「這輩子只有實事求是」。

盧秀燕團隊發言人吳皇昇表示，民進黨選情這麼危急，到底要扣盧秀燕多少帽子才夠？乾脆全國上下的事都說跟盧秀燕有關，人民簽名蓋章也要跟盧秀燕有關，這樣是不是才令民進黨滿意？

(中國時報)