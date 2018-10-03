把榮民比作豬 韓還原打扁

2018年10月03日 04:11 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

國民黨高雄市長參選人韓國瑜聲勢飆漲，藍綠爭相沾邊拉抬選情，藍是「韓粉」，綠自然是「韓黑」，議員參選人、陳水扁的兒子陳致中順手就有個韓黑的現成例子，重提昔日陳水扁以養豬辱罵榮民，引發與韓國瑜爆發肢體衝突往事，並呼籲鄉親用選票討公道；韓陣營則回應，別因選舉就重炒舊話題。

高雄市選情緊繃，綠委甚至在立院開記者會「圍剿」韓國瑜，陳致中雖出手較慢，但再度獲父親加持，臉書上搬出阿扁曾吃過韓國瑜拳頭受傷往事，嗆說韓咒罵唱衰霸凌高雄，形同揮舞雙拳打在高雄鄉親的胸膛上。

陳致中向選民喊話說，「高雄人民可以接受不分青紅皂白就揮拳揍人的暴力市長嗎？」呼籲鄉親用選票討回高雄尊嚴、自信與公道。陳在臉書貼出YouTube影片連結，寫著「阿扁被翻桌還被打到送醫」，影片是1993年5月，國民黨立委韓國瑜不滿民進黨立委陳水扁發言，翻桌後推了扁一把，結果阿扁受傷住院。

只是陳致中僅講了事件的後半段，韓陣營還原20幾年前發生在立院的衝突事件，指有其時空背景，當時陳水扁用「養豬」形容退撫會編列榮民相關預算，已嚴重汙辱榮民尊嚴，嚴正要求陳水扁收回「養豬」字眼，但扁置之不理，才會發生衝突。

韓營說，這起立法院「言語暴力」與「肢體暴力」事件，由時任民進黨主席施明德出面協調，韓國瑜公開道歉，並讓往後立法院不再出現挑撥族群對立紛爭，促成喝大和解咖啡，藍綠彼此約束不要再挑起族群問題。

幕僚也轉述韓國瑜回應，希望民進黨不要因為選舉到了，就重炒舊話題，另強調形容高雄又老又窮，講的是事實，而非咒罵唱衰，只要當選市長，一定設法讓高雄又年輕又有錢。

(中國時報)