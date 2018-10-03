侯酸鴨霸老縣長 淪選戰低流品

2018年10月03日 04:11 中國時報 葉德正／新北報導

國民黨新北市長參選人侯友宜推出AR擴增實境「侯小宜」互動科技，被綠營蘇貞昌酸是「山寨版」、「像中國的土豪」，侯友宜聽聞直呼「完全不一樣」，侯辦發言人賴冠群更說，老縣長對年輕里長陳情拍肩搧肚，對台灣新創團隊智慧結晶也用「中國土豪」惡意比喻，可見再多的文宣，也包裝不了老縣長鴨霸本性。

侯友宜競選總部推出AR擴增實境的虛擬人物「侯小宜」，提供民眾拍照打卡，綠營蘇貞昌卻說「侯小宜」是抄襲與模仿自蘇團隊創作「蘇小妹」，全世界都希望保護智慧財產權，都看不起中國土豪老是用山寨版。

蘇此話引發熱議，侯友宜聽聞相當不以為然，強調侯小宜是以精靈寶可夢為設計概念出發，與蘇小妹截然不同；賴冠群更指，把台灣驕傲的創意年輕人，包括漫畫家及科技團隊，都比喻成中國土豪、山寨版，這就是蘇老縣長及蘇團隊對待台灣本土年輕人的氣度？

賴冠群表示，競選總部內漫畫風格及電玩區漫畫肖像，都是本土知名年輕人的心血結晶，且電玩區圖像完全獲畫家韋宗成授權，侯辦不只尊重台灣的文創漫畫，更尊重智慧財產權，老縣長牛頭不對馬嘴的比喻，讓老縣長自己成為「只有選舉、沒有是非」、「不是綠營、都是敵人」的最低流品。

賴冠群說，侯友宜競選總部用漫畫風打造「市民總部」，是尊重年輕人觀念、推廣台灣文創的實際行動；反觀老縣長，未經同意公開使用侯友宜照片製作嘲諷文宣，還在蘇辦展示、沾沾自喜，誰有品、誰失格，市民一眼就可看穿。

侯友宜昨到汐止掃街時也說，這場選戰雖然是小蝦米對抗大鯨魚，但他認為選舉不該製造無謂的衝突與對立，侯說，「別人要怎麼樣什麼動作，我沒有辦法去約束，只能要求自己，用一個厚道的力量打拚，這才是我們要走的路。」

(中國時報)