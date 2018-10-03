衝衝衝 衝過頭作繭自縛

2018年10月03日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

民進黨立委將國民黨新北市長參選人侯友宜近來言論和行為歸納成冊，並召開記者會抨擊都是老調重彈毫無新意，同黨同志如此緊張，無非是近來蘇貞昌選情緊繃，加上蘇從競選辦公室違法到拍肩搧肚事件，許多行為都讓選民失望，只好模糊焦點，盼能挽救綠營在新北市選情。

綠委抨擊侯友宜是「六王合一」，無非是想重炒先前的文大宿舍事件，但文大宿舍爭議幾已平息，也已解約，眼看侯友宜氣勢正盛，無處可打的綠營只好冷飯重炒，遑論這些爭議目前都未定論，如此著急，也看得出綠營對新北市選情的焦慮。

蘇貞昌本身爭議不斷，從一開始背棄對神明的誓言回新北參選，到競選辦公室違法使用，甚至因反深澳燃煤電廠自救會會長陳志強遞交陳情書時，他一時「森七七」控制不住情緒以大力拍肩搧肚相向，事後出面道歉竟說「不過有些人不高興我只好道歉，我就這個樣子」，如此大街打人、小巷道歉態度，令許多市民無法苟同。

其實從蘇貞昌對深澳電廠如此避諱，就可看出他對選情的焦躁與無奈，民進黨中央政策失敗，即便蘇貞昌有諸多抱負，身為民進黨地方縣市首長參選人，遇到民眾逼他表態，進退維谷，只好透過情緒表現。如果綠營民調支持度大幅領先，想必他也不會如此焦慮，以致犯錯連連。

(中國時報)