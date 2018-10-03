燕打空汙戰 龍反守為攻

2018年10月03日 04:11 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

反空汙公投成案，衝擊台中市長選情！由於反空汙公投綁年底大選，加上最近幾波民調，龍燕選情呈現五五波，原本強調主打政績牌的林佳龍，改以反守為攻，動作拉大，市長夫人廖婉如2日以遭誣指拿花博標案狀告名嘴，加上9位發言人團隊上陣，讓這場本來要打「冷戰」的選舉，已升高為激烈的「空」戰。

決戰中台灣！林佳龍作戰策略強推政績牌，花博營造超人氣、捷運綠線試營運、海線三井集團商場開幕等，營造建設及招商利多，但選舉罩門空汙，因反空汙公投成案，為盧秀燕選情添柴火。

盧秀燕身負將綠地重返藍天重任，一路緊咬空汙議題，獲得不少市民共鳴；林佳龍陷於四面「霾」伏的空汙難題，原以空品改善數據鋪天蓋地的宣傳手法，可快速化解對手攻擊的空汙弱點，隨著瞬息萬變的選情變化，林佳龍雖然挾行政優勢，冀望政績牌獲選民認同的戰術，但在盧秀燕漸現翻轉之勢，林佳龍也開始發動攻擊令。

藍營年底選戰定調主打「空汙牌」，林佳龍訴求空汙改善民眾有感，勤打「預防針」，但在反空汙公投的民氣發酵時，龍團隊派出陣容龐大，遍及大台中山、海、屯、市區的發言人戰將就戰鬥位置，廖婉如也火速以司法途徑為「夫人干政」議題滅火，讓只剩52天的台中市長選舉成為一級戰區。

(中國時報)