96歲亞希金 最高齡得諾貝爾

2018年10月03日 04:11 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

2018年諾貝爾物理學獎2日揭曉，由美國學者亞希金（Arthur Ashkin）、法國學者穆胡（Gerard Mourou）和加拿大女學者史崔克蘭（Donna Strickland）奪得，3人因「在雷射物理學領域的開創性發明」，共同獲得殊榮。其發明應用於工業與醫療眾多層面，包括目前普遍的雷射視力矯正手術。

史崔克蘭 55年首位女得主

史崔克蘭是諾貝爾獎第三位獲得物理學獎的女性，也是55年來第一位獲得物理學獎的女性、2015年來第一位被授予諾貝爾獎的女性。96歲的亞希金則是史上最高齡的諾貝爾獎得主。

亞希金仍醉心於新的研究。得獎消息讓他感到意外，他說：「有人打電話給我，我被吵醒。」他接受訪問說：「我現在忙著寫一篇有關太陽能的重要論文。」

亞希金一人將獲得900萬瑞典克朗（約台幣3100萬元）諾貝爾獎金的一半，另外半數則由穆胡與史崔克蘭平分。

瑞典皇家科學院指出，今年3位得主為雷射物理學帶來革命性的進展，讓人們得以觀測極微小的物體與極快速的過程。

美國學者亞希金以「光學鑷子和其對生物系統的應用」獲獎。法國學者穆胡和加拿大女學者史崔克蘭以產生「高強度、超短光脈衝」方法奪得物理學獎。

亞希金光鑷 探究生命機制

瑞典皇家科學院聲明表示：「先進精密儀器開啟尚未探索的研究領域，並應用於工業與醫療眾多層面。」

獲獎的3位科學家貢獻。亞希金發明「光鑷（optical tweezers）及其對生物系統的運用」；穆胡與史崔克蘭則是「產生高強度、超短波長光學脈衝的方法」。

亞希金的「光鑷」將雷射光束化為「手指」，能夠捕捉微粒、原子、細胞、病毒，過程有如科幻小說場景：利用光線的輻射壓力來移動物體！1987年亞希金首次成功利用光鑷捕捉活的細菌，而且沒有傷害牠們，這是一大突破。接下來他立刻開始研究生物系統的運用，如今光鑷已是探究生命機制的重要工具。

穆胡、史崔克蘭CPA 可矯視

穆胡及史崔克蘭於1985年發表一篇有關雷射物理的革命性學術論文，研發出人類史上最短但最強勁的雷射脈衝，並以此為基礎，發展出超短高強度雷射脈衝，同時不會破壞增強型物料。二人研發的線性調頻脈衝放大技術（CPA）隨即成為新的高頻雷射技術，廣泛用於矯視手術。

(中國時報)