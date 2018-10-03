穆胡與台學者 共探黑洞霍金蒸發

友善列印
中國時報
林志成、／台北報導

2018年諾貝爾物理學獎出爐，台灣大學梁次震宇宙學講座教授陳丕燊表示，非常興奮，他即將與穆胡展開一項跨國研究，此時獲獎，可謂「如虎添翼」，有助於推動台法科研合作。

陳丕燊曾與穆胡共同撰寫論文，對於穆胡獲頒諾貝爾獎，陳丕燊表示非常興奮，因為他們兩人正共同進行一個跨國研究計畫，檢驗黑洞霍金蒸發的現象，是否真的會導致信息遺失，且前天晚上兩人才為此通過電話，穆胡得獎，對進行這項研究計畫，可說是「如虎添翼」。

陳丕燊表示，要在天空、宇宙中，觀察霍金輻射和訊息遺失的現象，實際上是不可能的，因此他提出一個實驗構想和理論，想要利用雷射在實驗室裡，打造出桌型的類比黑洞，提供霍金輻射和訊息遺失的實證依據。

陳丕燊表示，他是宇宙學專家，穆胡是雷射專家，兩人藉由各自專長一起推動這個台灣、法國、日本共同合作的跨國團隊合作，先在中央大學建立一個高功率雷射設備進行初步嘗試，明年或後年搬到法國巴黎進行更深入研究，希望能有所突破。

中研院院士、中研院物理所特聘研究員李定國說，物理光學可應用於太空、研究、醫療及國防武器等領域上，面向多元且廣泛，而亞希金見長於物理光學脈衝研究，這種比雷射光還要細微的光束，適合從事材料與奈米研究，「可以抓住比細胞還小的東西」，因此也高度應用在醫療領域，像是在治療眼疾方面，在進行角膜受傷與修補上，則常見應用雷射光學與脈衝技術。

李定國提到，亞希金專長在光鑷研究（laser tweezers），此類的光很強，可以應用在活體生物系統，並解決一些傳統生物技術無法達到的精細操縱。

中山大學物理系副教授嚴祖強說，亞希金在「光學鑷子和其對生物系統的應用」有卓越貢獻而獲獎。藉由光學鎳子技術，則可在液體裡面或表面操作單一細胞、病毒或細菌，譬如將細胞和細菌放在一起，觀察細菌如何破壞侵入、細胞，這在醫學方面有很大用途。

(中國時報)

96歲亞希金 最高齡得諾貝爾 美學者提迷你馬歇爾計畫助台

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。