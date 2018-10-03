穆胡與台學者 共探黑洞霍金蒸發

2018年10月03日 04:11 中國時報 李侑珊 ／台北報導 林志成、／台北報導

2018年諾貝爾物理學獎出爐，台灣大學梁次震宇宙學講座教授陳丕燊表示，非常興奮，他即將與穆胡展開一項跨國研究，此時獲獎，可謂「如虎添翼」，有助於推動台法科研合作。

陳丕燊曾與穆胡共同撰寫論文，對於穆胡獲頒諾貝爾獎，陳丕燊表示非常興奮，因為他們兩人正共同進行一個跨國研究計畫，檢驗黑洞霍金蒸發的現象，是否真的會導致信息遺失，且前天晚上兩人才為此通過電話，穆胡得獎，對進行這項研究計畫，可說是「如虎添翼」。

陳丕燊表示，要在天空、宇宙中，觀察霍金輻射和訊息遺失的現象，實際上是不可能的，因此他提出一個實驗構想和理論，想要利用雷射在實驗室裡，打造出桌型的類比黑洞，提供霍金輻射和訊息遺失的實證依據。

陳丕燊表示，他是宇宙學專家，穆胡是雷射專家，兩人藉由各自專長一起推動這個台灣、法國、日本共同合作的跨國團隊合作，先在中央大學建立一個高功率雷射設備進行初步嘗試，明年或後年搬到法國巴黎進行更深入研究，希望能有所突破。

中研院院士、中研院物理所特聘研究員李定國說，物理光學可應用於太空、研究、醫療及國防武器等領域上，面向多元且廣泛，而亞希金見長於物理光學脈衝研究，這種比雷射光還要細微的光束，適合從事材料與奈米研究，「可以抓住比細胞還小的東西」，因此也高度應用在醫療領域，像是在治療眼疾方面，在進行角膜受傷與修補上，則常見應用雷射光學與脈衝技術。

李定國提到，亞希金專長在光鑷研究（laser tweezers），此類的光很強，可以應用在活體生物系統，並解決一些傳統生物技術無法達到的精細操縱。

中山大學物理系副教授嚴祖強說，亞希金在「光學鑷子和其對生物系統的應用」有卓越貢獻而獲獎。藉由光學鎳子技術，則可在液體裡面或表面操作單一細胞、病毒或細菌，譬如將細胞和細菌放在一起，觀察細菌如何破壞侵入、細胞，這在醫學方面有很大用途。

(中國時報)