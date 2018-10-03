十一假期陸客潮 台灣等嘸人

大陸進入「十一」黃金周，受陸美貿易戰影響，赴美的陸客人數較去年同期急降逾4成。反觀日本成為海外旅遊榜首，日本商家也貼出「迎國慶」中文布條。（摘自網路）

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中國時報
／台北報導
近年陸客赴日和來台人數變化

大陸「十一」假期登場，陸客赴日本爆量，反觀台灣，陸客來台人數恐將少於去年。台北市旅遊業者表示，陸日關係升溫，兩岸關係趨冷，預估今年陸客赴日將達來台人數的3倍。大陸組團社表示，若陸日關係穩定，陸客赴日將大幅成長，遠超台灣。台灣不再是陸客「非來不可」的地方。

黃金周首日 遊客破億

據中國旅遊研究院文化和旅遊部數據中心統計，大陸「十一」首日，共有1.22億名遊客，比去年增長7.54％，創造大陸國內旅遊收入1030億元（人民幣），與去年相比增加7.19％。而陸客赴境外旅遊，也帶給海外強勁的經濟消費力。

日本旅遊業者早就看準大陸「十一」黃金周，全力吸引陸客上門，期待彌補颱風和地震後帶來的損失。據大陸攜程網調查，今年黃金周約有700萬人次出境旅遊，日本首度超過泰國，成為出境遊的首選，台灣則排名第七。

兩岸關係急轉直下，來台陸客漸減，赴日陸客大增。2017年陸客赴日比來台多462萬人次，估計今年訪日陸客可望上衝到790至800萬人次，幾乎是陸客來台的3倍。

赴日人數 是來台3倍

「不要說是十一黃金周，就是一般時期，到日本的旅客越來越多，來台的旅客越來越少。」台北市林姓旅遊業者表示，以今年10月1日和2017年10月6日為例，都是在黃金周期間，去年10月6日在台的陸客團約800團，今年約少了170團，少了約1成6。

南台灣的墾丁，今年十一黃金周陸客訂房率幾乎跌了一半，中部的日月潭，遊覽車停車場空蕩蕩，上下車的陸客可直接穿越停車場空地進出，碼頭和購物店裡稀稀落落。

(中國時報)

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