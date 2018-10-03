墾丁攤販提早打烊 金門忙到人手不夠

「十一」長假跨海來金門的陸客，三五成群走過古蹟「邱良功母節孝坊」鬧區。（李金生攝）

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中國時報
、宋原彰、／綜合報導

大陸十一長假來臨，墾丁旅宿業者原期待商機復甦，無奈大飯店陸客比去年少一半以上，民宿住宿率也僅3、4成，大街攤販更提早至晚間10點即收攤，業者苦笑稱，「3、4日是關鍵，這2天沒人就是泡湯了。」相形之下，金門則湧現陸客潮，以自由行居多，十分熱鬧。

以往每逢大陸十一長假，墾丁大街陸客總是人山人海，連恆春鎮內商家也受惠，業者說，以前9月30日就能看到逛街的陸客群，如今風光不再，「過去1天可見到100名陸客，現在約只剩10人甚至更少。」

墾丁福華飯店總經理張積光不諱言說，較去年同期相比，住房率從9成掉至7成，其中陸客少一半以上，不僅是旅宿業危機，租車、洗衣、民生用品等各行各業也連帶受挫，都會因為沒訂單而影響生計，堪稱是百業危機。

「以前每天有將近9000名陸客入園，現在十一長假陸客頂多1000人，減少近9成。」新北市熱門景點野柳女王頭也受嚴重衝擊，地質公園營運廠商指出，陸客年年減少，其他國家觀光客也無法補上，業者叫苦連天。

另一方面，移民署統計，10月1日長假開始，金門「小三通」入境4095人、出境499人。其中入境者以自由行和純金門遊的旅客居多。金門商家生意比平常假日多出5成以上，開心表示：「要是每天都這樣，不知有多好。」期待兩岸政策進一步鬆綁，讓人潮帶來更大商機。

當地觀光特產店紛紛加派人手迎接陸客，包括以自由行年輕族群為主要客源的藥妝店、電動機車行，生意相當好。

蔡姓旅行社主管表示，老百姓要的是好日子、好生活，「有生意做，大家有錢賺」最重要，希望蔡政府「多一點民生、少噴一點政治口水」。

(中國時報)

十一假期陸客潮 台灣等嘸人

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