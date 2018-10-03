印尼盾跌慘 還有7國未爆彈

新興市場金融未爆彈令人憂心，外資推估印尼盾下探15200元對1美元。（路透）

友善列印
中國時報
／台北報導
主要亞洲貨幣今年以來升貶幅

新興市場貨幣危機未除，印尼盾昨日貶破15000元對1美元，創近20年來新低。印尼盾後，下個未爆彈會是誰？中央銀行剛出爐的業務報告中，點名斯里蘭卡、南非、阿根廷、巴基斯坦、埃及、土耳其及烏克蘭等7個國家，同樣面臨匯率風險。

印尼盾創20年新低

聯準會持續升息，加重新興市場資金外逃壓力，印尼因經常帳逆差擴大，加上油價翻漲，即便5月以來已經五度升息，但仍止不住印尼盾的驚人跌勢，今年以來已貶值近10％，昨日貶到15025元，是1998年7月以來的最低點。

對於印尼盾貶不停，印尼央行除了升息提高借貸成本外，也以國內的無本金交割遠期外匯交易 (NDF)，企圖降低炒作氣氛，同時對出口商祭出獎勵，鼓勵將資金轉換為印尼盾，但外資並不看好，推估印尼盾下探15200元。

土、阿、南非不妙

除了印尼盾重貶，阿根廷、土耳其同樣也面臨貨幣危機，截至上月底，阿根廷披索與土耳其里拉，今年已來分別貶了50％、35％，迫使阿根廷央行向IMF尋求500億美元的融資，土耳其央行則接連升息、減少資本外流。

央行明日將赴立院報告，根據最新出爐的業務報告，援引野村控股看法，目前有斯里蘭卡、南非、阿根廷、巴基斯坦、埃及、土耳其及烏克蘭等7個國家面臨貨幣危機；至於同為新興經濟體的台灣、南韓，風險相對偏低。

匯銀主管表示，新台幣走勢呈「走個兩步、又退個三步」，雖有零星匯出，但還沒到爆量地步，市場沒有很明確的升貶方向；在陸美貿易戰進入第二階段，因大陸並未祭出太過強烈的反制手段，加上正值十一長假，看不出人民幣動向，「小弟們也只好自己玩自己的」，雖然貶超過1角，算是不輕，但明天可能就升回來了。

不過，央行認為，美元升值將提高償債成本，近期聯準會宣布升息，當利率上升導致虧損觸及損失上限時，快速上升的停損賣壓將使風險更易擴散，美元「雙率雙升」，將使近期已風雨飄搖的新興市場經濟體，情勢更為惡化。

(中國時報)

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