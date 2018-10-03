離岸風電 百億本土大單出爐

2018年10月03日 04:11 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

離岸風電首張本土百億大單出爐！丹麥風電商哥本哈根基礎建設基金（CIP）昨與台廠世紀鋼簽下新台幣165億元水下基礎合約，是國內發展離岸風電至今最大筆本土合約。不過CIP昨同步向政府喊話，希望明年的躉購電價維持目前的5.8元，如此才能讓外國投資有信心。

CIP自身握有彰芳、西島兩座離岸風場，總裝置容量600MW，超過60座水下基礎，透過昨合約，未來全數交由世紀鋼負責。至於CIP另與中鋼合作有300MW風場，預計明年中兩家也會簽下水下基礎合約。

昨天的簽約記者會由世紀集團董事長賴文祥及CIP台灣區計畫執行長侯奕愷共同簽署，並邀來副總統陳建仁、經濟部次長龔明鑫見證。對把「綠能」定為5+2產業的執政黨來說，當然樂見這筆大訂單。

世紀集團已在台北港籌設新廠房，初期在16公頃土地上興建水下基礎廠房，另規劃16 公頃的儲存區來存放水下基礎結構，廠房將於2019年底完成試運轉，提供近300個直接就業機會，預計後年投產一年50座水下基礎。

但由於CIP屬今年4月第一階段根據遴選出來的離岸風電電商，因入選開發商需承擔台灣離岸電產業鏈本土化，也因此當初遴選價每度5.8元由台電保證收購，比6月採競標制，跑出每度2.2到2.5元收購破盤價，跟現行差一度3.3元，惹來藍營與專家砲轟，與開發商合約一簽保價20年，等於比競標價多花9000億圖利外商。

對外界痛批，侯奕愷滿肚子苦水。

他說，競標制得標商2025年才併網，當時產業鏈、技術已成熟，而公司最早開發，要承擔最多本土化產業鏈責任，當然期初成本高，需要穩定收購電價支撐，且若躉購電價要調降，應等兩三個大單被催生以後，再逐年下降。

對業者呼籲明年躉購電價莫下修，但不下修又恐遭藍營痛批，能源局長林全能說，「這些聲音都聽到了」，但他也以個人意見表示：「不能要馬兒好，又要馬兒不吃草」。目前離岸風電價格已在能源局再生能源費率小組分組討論中，預計本月中下旬預告，年底正式公告。從林的講話，預料，明年離岸風電躉購價雖會下修，但幅度應該不會太大。

(中國時報)