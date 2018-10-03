飼主吞雲吐霧 慢性殺死寵物

2018年10月03日 04:11 中國時報 林周義／台北報導

民眾一般了解一手菸、二手菸會對健康造成傷害，但抽菸後久久不散的味道—三手菸，傷害也不小，除造成人體皮膚發炎、中耳炎、咳嗽等，也會對毛小孩產生致命風險。衛福部國健署表示，附著在家具、牆壁、毛髮上的尼古丁，與空氣中的臭氧、亞硝酸進行化學反應，進而產生致癌物質，一旦寵物將其吞入，罹患口腔癌、淋巴癌的風險將提高2-3倍以上。

短鼻毛孩受影響最深

中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長陳培中表示，門診常見抽菸飼主與毛小孩都有慢性咳嗽。若家中面積15坪，且每日吸超過一包菸，就等於高濃度二、三手菸環境，寵物發生異位性皮膚炎風險是一般狗狗4倍以上，而貓咪在理毛時會將附著的致癌物吃進肚子，令口腔癌、淋巴癌罹患率提高2-3倍。

陳培中表示，目前針對寵物的菸害研究以貓狗居多，但其他毛小孩同樣也會受影響，例如兔子、倉鼠、鳥等，狗方面又以短鼻子類，如巴哥、西施影響最深。

國健署菸害防治組組長羅素英表示，尼古丁對貓、狗的致死量介於20-100毫克，光是一支菸就含有9-30毫克的尼古丁，電子菸則是每1毫升含有3-24毫克尼古丁，即便是路邊的菸蒂，尼古丁含量也達5-7毫克。

尼古丁中毒沒有解藥

創作者小龜表示，自己的父親是老菸槍，因長期抽菸導致心臟衰竭而過世。父親在世時，家中小狗常常氣喘、咳嗽，看一次病就得花上3000元，後來不抽菸的他帶著小狗搬到台北，小狗的狀況也改善了。

羅素英表示，尼古丁的中毒沒有解藥，暴露在三手菸環境中的人們，也會增加皮膚發炎、中耳炎、肺病、心臟疾病的風險，而兒童經常咬、舔手指，在不知不覺中也吃下致癌物，因此國健署呼籲民眾戒菸，為家庭打造無菸環境，欲戒菸者可撥打0800-636363獲取更多資訊。

(中國時報)