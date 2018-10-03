工會勞保補助增為12.5元

2018年10月03日 04:11 中國時報 李宜秦 ／台北報導 ／台北報導

職業工會勞保行政業務補助費睽違14年調漲。勞動部表示，由於去年郵資費用漲價，且補助費已多年未調整，行政院現已核定自明年元旦起，職業工會及漁會勞保業務補助人頭費將由原先的10元調高到12.5元，一年約增7000萬元經費，因此也被質疑與選舉有關，討好選民。

勞保投保單位除一般勞工由受雇事業單位投保外，自營作業者或無固定雇主勞工則由職業工會（含漁會）投保，截至7月底，職業工會投保單位約3891個、漁會39個，投保人數約212萬人。

職業工會勞保業務補助費每人每月10元，自2004年至今多年未調，而去年郵局各項郵資費用漲幅大，平信費用從5元漲到8元，職業工會在投保、退保或催收保費上，都是透過郵寄方式處理，郵資漲價後相關業務支出費用暴增，因此不斷向勞動部要求調高人頭費至15元。

勞動部表示，衛福部補助職業工會健保費用每人每月為25元，考量到勞保行政業務補助14年未調，郵資漲價支出又大增，同時希望工會為工作人員加薪，因此向行政院爭取從10元調高到12.5元，目前已獲得行政院核定，將在明年元旦起生效。

就現有每人每月補助費10元、投保人數212萬人計算，一年約須2.5億元經費，明年增加補助費到12.5元後，每年所須增至3.2億元經費，約增7000萬元。

勞動部選在選舉前幾個月調高補助費，遭外界質疑是否為了選票討好選民？對此，勞動部表示，此舉並不是直接補助給勞工，而且職業工會的數量不過僅僅數千家，對選情不會有幫助。

另外，由於職業工會催收保費，使勞保繳費率可達到98％以上，對於勞保財務有很大的幫助。

(中國時報)