高鐵南延 「30年內都不賺錢」

2018年10月03日 04:11 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

交通部鐵道局1日將「高鐵延伸屏東新路線可行性評估」期末報告送交通部審查，跟日前同樣提出兩個可行方案，一個是從高雄燕巢岔出到屏東，耗資756億元；第二案從左營分岔，經費為619億元，屏東車站選在六塊厝。經費都比去年評估報告，分別增加256億元及130億元。鐵道局坦言，目前看起來「30年內都不可能賺錢」。

根據可行性評估期末報告，高鐵南延第一案將從高雄燕巢出岔，該路線長度13.5到14公里，若從台北到屏東計算行車時間，直達車約需95分鐘，站站停列車則約為136分鐘，工期需時11年，運量評估每日約3900人到5300人次，需耗資756億元經費。

此案因從正線出岔，對路線調度而言比較麻煩，還有號誌問題等，但因南下車輛不會經過左營、直達屏東，行車時間比較快，評估需增購6列車，一列約20億元。

第二案則是從高鐵左營站出岔，路線長度17.6公里到18.9公里，同樣以台北到屏東為例，直達車行車時間約109分鐘，站站停班次同樣是136分鐘，工期約10年，運量評估每日約3500到4600人次，經費約為619億元。此案則需增購2列新車

高鐵南延案期末評估經費增加，對此鐵道局解釋，這是增加車輛費用、用地價及物價調整等因素所致。

鐵道局表示，評估報告中的財務也進行修正，主要納入30年效益評估期後的系統殘值，因此自償率也有所調整，燕巢案自償率從-38％至-39％，修正為-14％至-15％；左營案的自償率從-20％至-22％，改為-2％至-3％。

至於高鐵南延屏東車站站址，鐵道局表示，若要跟台鐵屏東站共構，就要多徵收土地及多拆房子，對市區民眾來講不方便。因此第一個考慮台鐵六塊厝車站，另一個是台糖六塊厝一處農場，兩者相距很近。

淡江大學運管系教授張勝雄表示，屏東居民生活圈大多在高雄，有台鐵就已足夠運輸，不需花這麼多錢將高鐵從左營延伸到屏東，效益太低。

(中國時報)