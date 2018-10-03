美學者提迷你馬歇爾計畫助台

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中國時報
／綜合報導

美國之音（VOA）中文網2日報導說，蔡英文總統上任兩年多來，台灣陸續失去5個邦交國，上個月，梵諦岡與大陸達成主教任命協議後，許多人對台灣是否保得住僅剩的17個邦交國更加擔憂。有學者為此提議，美國應該與盟邦聯手推動一個「迷你馬歇爾計畫」，協助這些小國家發展經濟，從而幫忙台灣維繫與現存邦交國的關係。

以發展經濟抗拒大陸

曾任美國國防部長辦公室中國事務主任的博思科（Joseph Bosco），上星期在英文《台北時報》撰文說，幾個月前，薩爾瓦多、巴拿馬和多明尼加在北京的強大壓力下承認大陸，現在，台灣剩下的邦交國也面臨相同的壓力。

他指出，在台灣僅剩的17個邦交國中，除了梵諦岡有宗教的主要因素外，其他16國大多是小而貧窮的國家，這些位於南美洲、加勒比海、非洲及太平洋的國家，不可避免的，也將經歷一番自我掙扎，是否放棄與民主台灣的外交關係。

為此，博思科認為，美國應該與其西半球鄰國加拿大和墨西哥聯手，再與台灣的鄰國日本、新加坡及南韓合作，共同擬定一個經濟發展方案，用來至少抵消這16個國家「拋棄民主道德原則所換來的一部分金錢及就業獎賞。」

博思科將此一方案稱之為「迷你馬歇爾計畫」，希望藉此協助這些小國抵擋住大陸的誘惑，甚而鼓勵若干最近與台灣斷交的國家改弦易轍。「馬歇爾計畫」（The Marshall Plan）正式名稱是「歐洲復興計畫」，是二戰結束後美國為協助歐洲重建所進行的經濟援助計畫。

美放棄懲罰薩爾瓦多

薩爾瓦多8月與台灣斷交轉向承認大陸後，白宮嚴厲批評大陸破壞台海現狀，美國國務院甚至召回駐薩爾瓦多、多明尼加和巴拿馬這三個與台灣斷交國的大使和代辦，表示要重新審視與這幾個國家之間的關係。

不過《紐約時報》上周末報導說，美國政府已「放棄」撤銷對薩爾瓦多的援助，以及對薩國一些人員實施簽證限制的懲罰手段，因為這麼做「將導致薩爾瓦多不願意協助美國阻止非法移民的流入」。

報導援引不具名美國官員的話說，薩爾瓦多與大陸建交後，白宮國家安全顧問波頓提出了上述的懲罰手段。報導稱，「波頓曾打電話給薩爾瓦多總統桑切斯，警告他不要切斷與台灣的外交關係。」不過8月時桑切斯還是這麼做了。

(中國時報)

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