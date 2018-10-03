友邦未替台發聲 外交部：尊重

2018年10月03日 04:11 中國時報 季節 、 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

第73屆聯合國大會總辯論落幕，外交部2日指出，我國17個友邦中，共有12國發言、15國以致函方式聲援，但除梵諦岡外，瓜地馬拉也未發言或致函方式聲援我方，海地原連續4年都有發言助我，今年卻只採致函，日後我與海地邦交是否穩定，引發熱議。外交部發言人李憲章則說，尊重友邦採用它認為最適合的方式。

台梵邦交備受關注，外交部次長謝武樵昨天宣布，副總統陳建仁將代表我國出席14日在梵諦岡舉行的已故教宗保祿六世封聖儀式，預計在晉見教宗時，將適當表述台梵邦誼，除了前往祝賀，也會重申政府對教廷關係的重視，並邀請教宗訪台。

本年在聯大總辯論為我國執言的12國友邦高層，依發言順序包括巴拉圭、馬紹爾群島、史瓦帝尼、吉里巴斯、諾魯、帛琉、吐瓦魯、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、索羅門群島及貝里斯等。

李憲章表示，上述友邦高層在演說中，除表達支持我國參與落實聯合國永續發展（SDGs）目標立場外，並籲請聯合國解決臺灣2,300萬人民被排除在聯合國體系外的嚴重問題。

此外，貝里斯、史瓦帝尼、海地、吉里巴斯、馬紹爾群島、諾魯、帛琉、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森、索羅門群島及吐瓦魯等12個友邦，亦聯名為我致函聯合國秘書長古特雷斯。

尼加拉瓜、宏都拉斯及巴拉圭則以個別致函的方式，表達對我方訴求的強力支持。

外交部指出，在聯大場外，我政府也與友邦駐聯合國代表團、大學、智庫、青年團體與僑界舉辦系列活動高達20場，以期透過多元管道及創意文宣的方式，向聯合國社群強調「臺灣是全球落實SDGs的建設性夥伴」。

行政院政務委員唐鳳及環保署副署長詹順貴、立法院林靜儀委員、陳曼麗委員、李麗芬委員與徐永明委員也前往紐約，宣傳。此外，國內民間團體、紐約當地僑團自發籌辦的活動亦達10餘場，冀望透過多元的聲音，增進國際社會對臺灣期盼參與聯合國的瞭解及支持。

(中國時報)