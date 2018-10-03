小魔女瑪蒂達雕像揭幕 狠瞪川普

2018年10月03日 04:11 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

自美國現任總統川普上任後，美國與英國與歐洲等傳統盟友的關係可謂急轉直下，許多英國民眾都對這位美國總統不抱好感。現在就連家喻戶曉、擁有超能力的正義化身「小魔女瑪蒂達」都要挺身對抗惡勢力川普。

上月30日，為紀念英國家喻戶曉的兒童文學作品《瑪蒂達》（Matilda）發行30周年，英格蘭東南部白金漢郡的羅爾德達爾（Roald Dahl）博物館前方樹立2座新雕像，綁著馬尾的小女孩瑪蒂達雙手叉腰，臉上掛著自信的微笑，瞪著眼前比她高大許多、橫眉豎目的川普。設計雕像的公司表示，「瑪蒂達告訴我們，任何人、不論多麼弱小，都可能打敗生活中的川契布爾校長（Ms. Trunchbull）。這樣的信念在30年後的今日，更顯得意義重大。」

瑪蒂達的新形象並非惡搞之下的產物，而是經過民意調查才決定的。有2000名受訪者被問及，如果瑪蒂達生活在2018年，她會對抗誰，結果高達42％的受訪者的回答「川普」，21％的受訪者則認為是英國首相梅伊。

在《瑪蒂達》的故事中，主人翁瑪蒂達（Matilda Wormwood）是個絕頂聰明的4歲小女孩，她的父母對她漠不關心，學校校長川契布爾也是個會把學生像鐵餅那樣丟得老遠的暴力份子，只有她的導師哈妮小姐最溫暖、細心。瑪蒂達受到校長欺侮後，非常生氣，卻也發現自己擁有神祕的超能力，最後她利用超能力把校長整得七葷八素，也替被欺負的哈妮小姐討回公道，最後還為自己找到理想的新家庭。

事實上，英國人拿川普開涮早已不是第一次。今年7月，川普就任後首次訪英，不僅有數十萬示威民眾在各地如影隨行的「歡迎」他，倫敦上空還飄揚著6公尺長、穿著尿布的「川普嬰兒」氣球。白宮發布川普翹著腳、裝模作樣坐在英國前首相邱吉爾扶手椅上的照片，加上他覲見女王時表現失禮、炮轟英國脫歐政策，讓衛報直呼川普是「來自地獄的訪客」，每日鏡報也痛批川普：「你侮辱我們的國家、攻擊我們（國家醫療保健服務）、讓我們的女王難堪、破壞我們的『特殊關係』、羞辱我們（首相）…然後還得意洋洋的坐在邱吉爾的椅子上拍照」、「好大膽子！」

(中國時報)