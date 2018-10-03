《瑪蒂達》風靡全球 孩子的勇氣之書

友善列印
中國時報
／綜合報導

知名英國兒童文學作家兼劇作家羅爾德達爾（Roald Dahl）筆下的《瑪蒂達》雖然在台灣知名度不若《哈利波特》，但卻是每個英國孩童幾乎都知道的人物。這部精采作品也曾被翻拍成電影、音樂劇等，讓全世界更多觀眾受到啟發與鼓舞。

1988年出版的《瑪蒂達》於1996年被翻拍成好萊塢電影，由義大利裔美國演員丹尼狄維托（Danny DeVito）執導。本片也捧紅了當年才9歲的小童星瑪拉‧威爾森（Mara Wilson）。她在片中不斷與飾演川契布爾校長的潘菲瑞絲（Pam Ferris）鬥法，也讓「小魔女」古靈精怪的可愛形象深植人心。

除了電影，英國皇家莎士比亞劇團（RSC）也於2010年製作了《瑪蒂達音樂劇》（Matilda the Musical），並於莎翁故鄉亞芳河畔史特拉福（Stratford-upon-Avon）首演。隔年開始在英國音樂劇大本營倫敦西區（London West End）上演，並於2013年進軍美國百老匯。2012年，《瑪蒂達》音樂劇一舉囊括奧立佛獎（Laurence Olivier Awrds，英國舞台藝術表演最高榮譽）中的最佳新進音樂劇、最佳導演、最佳戲劇編排、最佳男、女演員等7項大獎，表現亮眼，備受觀眾肯定。

(中國時報)

小魔女瑪蒂達雕像揭幕 狠瞪川普 北韓更在意 美能解除制裁

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。