《瑪蒂達》風靡全球 孩子的勇氣之書

2018年10月03日 04:11 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

知名英國兒童文學作家兼劇作家羅爾德達爾（Roald Dahl）筆下的《瑪蒂達》雖然在台灣知名度不若《哈利波特》，但卻是每個英國孩童幾乎都知道的人物。這部精采作品也曾被翻拍成電影、音樂劇等，讓全世界更多觀眾受到啟發與鼓舞。

1988年出版的《瑪蒂達》於1996年被翻拍成好萊塢電影，由義大利裔美國演員丹尼狄維托（Danny DeVito）執導。本片也捧紅了當年才9歲的小童星瑪拉‧威爾森（Mara Wilson）。她在片中不斷與飾演川契布爾校長的潘菲瑞絲（Pam Ferris）鬥法，也讓「小魔女」古靈精怪的可愛形象深植人心。

除了電影，英國皇家莎士比亞劇團（RSC）也於2010年製作了《瑪蒂達音樂劇》（Matilda the Musical），並於莎翁故鄉亞芳河畔史特拉福（Stratford-upon-Avon）首演。隔年開始在英國音樂劇大本營倫敦西區（London West End）上演，並於2013年進軍美國百老匯。2012年，《瑪蒂達》音樂劇一舉囊括奧立佛獎（Laurence Olivier Awrds，英國舞台藝術表演最高榮譽）中的最佳新進音樂劇、最佳導演、最佳戲劇編排、最佳男、女演員等7項大獎，表現亮眼，備受觀眾肯定。

(中國時報)