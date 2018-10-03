北韓更在意 美能解除制裁

2018年10月03日 04:11 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

北韓官媒「朝中社」（KCNA）2日發表評論說，美國若不願結束朝鮮半島戰爭狀態，北韓也並不會執意要求宣布終戰。這是北韓首次表示不急於和美國簽訂終戰協定，顯示北韓更在意的是外界解除對其制裁。

朝中社的評論指出，在朝美要根據（川金會）《6·12朝美聯合聲明》重新建立關係的情況下，雙方結束戰爭狀態是理所當然的事情。結束戰爭狀態不僅符合朝美雙方的利益，也符合願意看到半島和平的東北亞各國的利益。結束戰爭狀態「並不是誰給予誰的饋贈，更不是可以拿朝鮮的無核化措施交換的討價還價的籌碼」。

朝中社的評論文章還強調，寧邊核設施是北韓核計劃核心設施。北韓本著誠實履行朝美峰會共同聲明的堅定立場，在（文金會）《9月平壤共同宣言》中闡明，若美國採取相應措施，北韓有意採取永久廢棄寧邊核設施等追加舉措。北韓為履行朝美峰會共同聲明，不斷採取實質性重大措施，但美國依舊不忘對朝制裁打壓，企圖以制裁使北韓屈服。

韓國國際廣播電台分析認為，朝中社發表上述評論文章，意在譴責美國對發表《終戰宣言》持消極態度，並在今後的無核化談判中占據優勢地位。美國國務卿蓬佩奧就將於本月訪問平壤，為「川金二會」鋪路。同時川普政府已多次重申，除非北韓「全面去核」，否則無法解除制裁。

(中國時報)