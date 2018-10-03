9女戰19男 荒淫群交性愛趴

2018年10月03日 04:11 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

34歲張姓男子涉嫌與39歲黃姓女子合夥，在網路論壇及LINE張貼群交派對訊息，上周日於北市大直汽車旅館舉辦群交性愛趴，警方在要價1萬2000元的總統套房內，查獲剛享樂完畢的9女、19男，發現張的20歲洪姓女友也與在場10名男子發生性關係，張卻稱看女友與別人性交會興奮，疑有「綠帽癖」，讓警方直呼變態！

警方調查，張離婚後認識就讀大二的洪姓女友，並與有特殊性癖好的黃女合作，今年7月起，在網路論壇批踢踢西斯版張貼群交派對訊息，若有意參加者，便私下拉進「房間很多人」的LINE群組，並向參加男性收取5000元報名費，不提槍上陣的旁觀者也要收500元。參加女性則多由黃女找來，事成後可收取1至3000元不等酬勞。

提槍上陣5000元 觀戰500元

張男在共有241人的群組張貼「超優20歲大學正妹群管生日趴」訊息，計畫從上周日中午起，連續舉辦3場、每場3小時的群交趴。警方當日下午2時許，持搜索票上門查緝，房內第一場剛完事的男女，僅用浴巾包裹著下半身，開心地在唱歌或聊天，直到警方大喊「警察、開燈」，才嚇得臉色頓時慘白。

女友戰10男 綠帽癖開心

警方清查房內共有9女、19男，除主辦的張男衣著完整，所有人都沒穿衣服，現場找到18個用過及298個未使用的保險套、潤滑劑、帳冊等贓證物，共有5女、10男坦承發生性行為，其中，包括工人、工程師、護士、服務業等行業，年紀從20到40幾歲不等，僅一名男子已婚。

張男供稱，自己從事金融業，但其實僅是有投資股市，警方從LINE紀錄中查出他至少已在林口、中壢等地辦過6、7場性愛趴，疑靠辦趴媒介色情牟利，且張還訂有參加者須滿18歲、男性進房後必須交出手機、及不准使用毒品等規定。

令警方詫異不已的是，張甚至要洪姓女友也下海參戰，洪女因年輕、長相不差，成為最受歡迎的女性，參加男性還須排隊才能「一親芳澤」。

3個月辦7場 最小18歲

洪女甚至還找來2名女同學到場，年紀最小僅18歲，不過，2名女大生未發生性行為，僅在場唱歌、幫忙炒熱氣氛助陣。警訊後，將從事性交易的15名男女依社維法裁處3000元不等，張男及洪女、黃女則依妨害風化罪嫌移送法辦，檢方複訊後，已將張、黃2人諭令1萬元交保，洪女限制住居。

(中國時報)