靈肉分離 約炮後更空虛

2018年10月03日 04:11 中國時報 李宜秦 ／台北報導 ／台北報導

警方將主辦性愛趴的張姓男子、黃姓女子、張男的女友等3人，依妨害風化罪嫌移送法辦。（林郁平翻攝）

群交淫趴風雲錄

社會風氣變遷，年輕人觀念開放，許多人主張性愛分離，不僅與陌生人「約炮」，甚至參加「雜交趴」、「群交趴」，北市警方查獲28人的性愛趴。兩性專家認為，現在社會多雙薪家庭，某些孩子在家中得不到愛、心靈空虛，容易拿青春當冒險賭注，惡性循環，專家並也質疑教育是否出了問題。

兩性作家吳娟瑜表示，當一個人在家庭、職場中得不到成就感時，空虛心靈容易動搖，「他們拿青春當冒險賭注，仗著年輕恣意妄為，沒有想到多重性伴侶可能帶來的後果」。

景氣不佳、物價又高，吳娟瑜說：「年輕人會覺得真實生活很苦悶，想找樂子」，她認為，許多人會覺得好好談一場戀愛太累了，又擔心會受傷，乾脆跟陌生人發生性行為，認為只是「各取所需、大家都不認識又何妨？」

吳娟瑜指出，在家庭中得不到愛的孩子容易對外索取，沒有父母教導他正確的價值觀，讓他覺得自己是有價值的、對社會有貢獻的，容易使其心靈空虛、掉入虛榮的誘惑中虛擲光陰，然而，其實約炮後只會更空虛，因此便會形成一種惡性循環。

中原大學副教授、兩性專家曾陽晴則表示，現有的教育體制「亂七八糟」，性教育不夠全面，在孩子才小學的年紀，不先教導他該如何「好好愛人」，反而是教導他如何「發生性行為」，甚至灌輸他們「只要我想要，有什麼不可以」的觀念，導致許多人理直氣壯的高張個人權利。

曾陽晴說，群交極可能染上性病，且即使使用保險套也無法完全防堵染病機會，「講求性解放的人們都不講後果」，最後只會自食惡果、得不償失。

(中國時報)