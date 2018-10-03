新聞透視－轟趴性冒險 愈玩愈荒唐

2018年10月03日 04:11 中國時報 林郁平

食色性也。過去有句老話說「單嫖雙賭」，意指嫖妓必須偷偷摸摸一個人去，賭博則要人陪伴有個照應，以免遇到老千，如今各類轟趴如雨後春筍般在國內展開，號召有特殊性癖好或想嘗鮮的男女，舉辦各種換妻或雜交性愛派對，讓性愛趴歷久不衰。

早期國內的色情市場，為滿足部分人喜歡多P喜好，專門找在山區別墅較隱蔽處所，舉辦性愛派對，參與的女性也是安排來的應召女郎或是社交名媛，直到2012年，蔡姓男子租下台鐵客廳車廂，舉辦1女戰18男淫趴，甚至還配有糾察員管理現場秩序，消息曝光後，引發社會各界譁然。

台鐵性愛趴，彷彿打開潘朵拉的盒子，各式性愛派對開始層出不窮，甚至毒品充斥其中。其實這類群交派對多選在私密地點，你情我願也無法可管，更有許多人喜歡追求新鮮、刺激，甚至認為來的女性比較單純，但彼此又不認識，具有隱匿性，以被查獲張男為例，就已辦了7、8場，顯然令人趨之若騖。

不僅如此，換妻俱樂部也一直存在，但這類型男女通常年紀較大，且有一定的社經背景，多是老夫老妻為尋求刺激，同意交換性伴侶，由於屬私下合意行為，較少被查獲。

此外，還有以外拍為名，花錢雇小模到摩鐵拍照，拍著拍著就變成性愛趴。

事實上，參與這類群交趴的女性相較之下，性觀念仍比男性保守，所以除了尋芳客花錢召妓雙飛、大玩3P外，雜交性愛派對都是男多於女。舉辦者為吸引男客上門，盡量會控制男女比例為2：1，以免精蟲上腦的色男等太久掃興，也由於辦趴獲利豐，在性與金錢誘惑下，這類性愛趴只會越來越多。

(中國時報)