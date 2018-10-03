黨產會追徵國民黨8.6億 法院喊停

2018年10月03日 04:11 中國時報 王己由 、王正寧、 季節 ／台北報導 、王正寧、／台北報導

不當黨產委員會針對國民黨撤遷來台後，轉帳撥用位於北市中正區日產土地，無償取得458筆的國有特有房屋基地，認定是不當黨產，處分追徵8億6488萬3550元，國民黨不服除提出行政訴訟，還聲請停止執行。台北高等行政法院裁定，在本件實體行政訴訟終結確定前，黨產會停止執行追徵8.6億多元。

本件若未來國民黨最後勝訴定讞，黨產會移請行政執行署執行國民黨不動產等資產，就要暫停拍賣。

黨產會得知裁定結果後，表示法院沒有要求黨產會說明，黨產會一定會就此提出抗告。國民黨則說，這代表某種程度上司法也認為黨產會以一己之私凌駕憲法，凸顯黨產會蠻橫無理的違憲作為。

黨產會是在去年6月14日作成追徵處分，要求國民黨給付不當得利8.6億多元。國民黨去年提出行政訴訟，還未審結，為防止損害，今年聲請停止執行處分。

行政法院審理認為，追徵價額頗鉅，經調閱受移送的台北執行分署執行案卷，原處分已開始執行，並有進入換價程序的可能，行政法院若未在現執行階段介入處理，遭換價處分的財產將無從或難於回復，只能日後以金錢賠償。

為避免日後若進行金錢賠償程序時，國家將負擔過重的金錢支出並造成社會資源無謂耗費，確可能造成國民黨有難於回復損害的急迫情事，裁准停止執行。

(中國時報)