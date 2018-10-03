獨家曝光 孫安佐練槍基地

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中國時報
陳柏安／台北報導

藝人孫鵬與狄鶯的18歲獨子孫安佐，今年3月在美國因持有槍彈涉及恐攻遭逮，至今已被拘留約200天，外傳孫鵬夫婦9月29日會返台辦理新簽證，再三度赴美救子，當日卻人間蒸發。《周刊王》調查，孫安佐在美網購大批子彈與槍械組件，純粹是為了前往靶場嘗鮮，他曾四度前往「賓州射擊培訓中心」，該處入場費約新台幣150元起跳，練槍一整天打到手殘，可能比唱KTV還便宜！對此，孫鵬接起電話後，一聽到「記者」，僅回答「在忙」就掛上電話；狄鶯的手機雖然有通，但始終無人接聽。

高雄市議員參選人陳致中和金門縣環保局長蔡其雍，日前被拍到現身有女陪侍的私人招待所。《周刊王》調查，其實蔡其雍是為解決金門垃圾無處可去的窘境，求助陳致中，希望他能促成高雄市同意代燒金門垃圾。對此，陳致中服務處表示，當天並未談及垃圾問題；蔡其雍則表示，純粹替陳致中加油打氣而已。

《時報周刊》報導，溫昇豪在正熱播的影集《雙城故事》中，為了一場激情戲，和曾珮瑜喇舌不下百次，2人親到只需討論一下「誰在上面」。雖然溫昇豪如今已是戲劇一哥，但他也一度失意，還差點跑到兒童台當起「芒果哥哥」！《周刊王》本期附贈「美腿女王」黃艾比跨頁美照！更多精采內容，詳見今日「聯姻」上市的《周刊王》《時報周刊》。

(中國時報)

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