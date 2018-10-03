林姿妙衝選票 連勝文陪掃街

國民黨宜蘭縣長參選人、羅東鎮長林姿妙（中）昨在國民黨中常委連勝文（右二）陪同下，前往南方澳魚市場掃街拜票。（李忠一翻攝）

友善列印
中國時報
／宜蘭報導

國民黨中常委連勝文2日赴宜蘭，陪同宜蘭縣長參選人、羅東鎮長林姿妙到魚市場拜票，不少支持者看到連勝文與林姿妙，紛紛爭相握手、合照，連勝文也向魚販買海鮮，連勝文順勢呼籲鄉親支持林姿妙，「投給林姿妙，保證大家年年有餘（魚）！」

拚凍蒜 助選展親和

連勝文昨赴宜蘭行程滿檔，他先到宜蘭市的國民黨宜蘭縣黨部拜訪黨部主委張建榮，為宜蘭市長參選人張森霖站台，隨後在縣議員林岳賢等人的陪同下，前往宜蘭五穀廟參香，再拜訪蘇澳區漁會。

連勝文抵達漁會後與漁民閒話家常，他向漁民請益、詢問宜蘭的漁業狀況，也了解宜蘭縣的縣長選情，連勝文離開漁會後到魚市場與林姿妙、縣議員參選人林騰煌等人會合，並穿上林姿妙的競選背心助選。

人氣高 鄉親搶拍照

林姿妙的競選團隊高舉「做對事，會做事」的看板，連勝文還一度拿起麥克風當起助選員高喊「林姿妙凍蒜！」雖然有漁民正在工作，認為手留有魚腥味不好意思握手，但連勝文與林姿妙直呼沒關係，與現場漁民一一握手。

「我來捧場一下。」連勝文向魚販購買魩仔魚、海瓜子等海產，他笑說，自己也很愛吃海瓜子等海鮮，藉由拜訪在地鄉親、爭取他們的支持，希望能讓更多人支持國民黨的縣長、議員參選人。

對於連勝文前來助陣，林姿妙表示感謝，她指出，謝謝所有認同她的人，與她站在一起，願意挺身而出加油、打氣，感謝大家的關心，她會一步一腳印打這場選戰。

(中國時報)

眷村文化節 三缺一等你來

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。