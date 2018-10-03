林姿妙衝選票 連勝文陪掃街

2018年10月03日 04:11 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

國民黨中常委連勝文2日赴宜蘭，陪同宜蘭縣長參選人、羅東鎮長林姿妙到魚市場拜票，不少支持者看到連勝文與林姿妙，紛紛爭相握手、合照，連勝文也向魚販買海鮮，連勝文順勢呼籲鄉親支持林姿妙，「投給林姿妙，保證大家年年有餘（魚）！」

拚凍蒜 助選展親和

連勝文昨赴宜蘭行程滿檔，他先到宜蘭市的國民黨宜蘭縣黨部拜訪黨部主委張建榮，為宜蘭市長參選人張森霖站台，隨後在縣議員林岳賢等人的陪同下，前往宜蘭五穀廟參香，再拜訪蘇澳區漁會。

連勝文抵達漁會後與漁民閒話家常，他向漁民請益、詢問宜蘭的漁業狀況，也了解宜蘭縣的縣長選情，連勝文離開漁會後到魚市場與林姿妙、縣議員參選人林騰煌等人會合，並穿上林姿妙的競選背心助選。

人氣高 鄉親搶拍照

林姿妙的競選團隊高舉「做對事，會做事」的看板，連勝文還一度拿起麥克風當起助選員高喊「林姿妙凍蒜！」雖然有漁民正在工作，認為手留有魚腥味不好意思握手，但連勝文與林姿妙直呼沒關係，與現場漁民一一握手。

「我來捧場一下。」連勝文向魚販購買魩仔魚、海瓜子等海產，他笑說，自己也很愛吃海瓜子等海鮮，藉由拜訪在地鄉親、爭取他們的支持，希望能讓更多人支持國民黨的縣長、議員參選人。

對於連勝文前來助陣，林姿妙表示感謝，她指出，謝謝所有認同她的人，與她站在一起，願意挺身而出加油、打氣，感謝大家的關心，她會一步一腳印打這場選戰。

(中國時報)